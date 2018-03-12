晨报记者 甘慧

2018赛季的首场德比大战以申花失利告终。在球队阵容不整的情况下，这样的结果并不意外。不过比赛过程中暴露出来的一些问题，还是需要球队尽快想办法解决。

新赛季开始后，申花就饱受伤病困扰，前几场比赛更是出现了一场比赛伤一个主力的情况。与上港的德比大战，尽管栗鹏和李运秋都伤愈首发，可是在非常重要的守门员环节，最近几场都有上佳表现的李帅因伤缺阵，球队只能派上久疏战阵的替补守门员邱盛炯。此外，曹赟定、柏佳骏、李建滨、毕津浩和朱建荣都是因伤高挂免战牌。反观上港方面派出了最强阵容，奥斯卡、胡尔克、武磊等悉数上场。赛后的新闻发布会上，主教练吴金贵表示“上港是目前中超最强的球队”。所以，即便是全主力出战的申花，要想战胜上港，也绝非易事，更不要说是在多名主力缺阵的情况下了。

虽然结果不意外，但是比赛过程中所暴露出来的一些问题，还是需要申花引起重视。受到外援名额以及双线作战的影响，申花本场比赛选择了让马丁斯轮休，一度将身材高大的莫雷诺顶在前锋线上，让他在前面攻城拔寨。队友多次中后场直传找莫雷诺，但是踢惯了中场的莫雷诺多次陷入对方的越位陷阱。

平心而论，莫雷诺踢得非常蛮力，多次全速冲刺。然而莫雷诺并没有速度，也没有通过巧妙跑位来反越位的经验，所以让他在快速反击的战术中扮演马丁斯的角色，确实有点困难。从以往的比赛来看，莫雷诺还是更适应埋伏在前锋的后面，扮演一个进攻发起者，或者说传球者的角色。

当然，将莫雷诺顶到前面也是无奈之举。客场逼平水原三星之后，申花看到了亚冠小组赛出线的希望，如果能够在13日主场对阵水原的比赛中战胜对手，那么就能占据出线的主动权，因此吴金贵让马丁斯进行适当的休息，更好地准备13日的比赛。原本朱建荣可以出任高中锋，而且在去年联赛最后几轮也有着不错的发挥，只可惜赛季开始前受伤了，现在还在恢复之中。

比赛中，吴金贵也多次进行了换位调整，可都未能解决最后一击的问题。朱建荣受伤，马丁斯轮休的时候，申花靠谁撑起前锋线？