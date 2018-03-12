频频造出歌曲爆款，短视频形成行业冲击-音乐APP出招对抗 打情感牌玩黑科技

晨报记者 徐宁

去年，《体面》成为当之无愧的街头热歌。让它异军突起的不是QQ音乐等音乐平台，而是以抖音为代表的短视频。不仅仅是《体面》，《我们不一样》《爱的就是你》《空空如也》等歌曲皆是短视频制造的爆款。同时，借由短视频的传播力，很多不被主流所知的歌手也被送上了和周杰伦、陈奕迅齐名的排行榜。

这些年，各大音乐APP坚持“版权才是硬通货”，沉浸在旷日持久的版权大战中。此番面对短视频的“冲击”，记者透过采访了解到，音乐APP纷纷发力，在用户体验、内容拓展和科技研发方面更下功夫。



短视频受捧

但也存在短板

短视频和微信的小视频道理一样，所不同的是用户可以自己为短视频选择或上传背景音乐，音乐配上画面之后产生了剧烈的化学反应——这就是《体面》成为爆款的原因。电影《前任3》上映时，其主题曲《体面》和《说散就散》被用户使用的频率很高。一位从业者说，“一晚上大概同一首歌听十遍以上，想不记住都难。”据QQ音乐大数据显示，上海地区用户睡前播放前四名的歌曲是《体面》《病变》《说散就散》《空空如也》，值得注意的是它们全部来自抖音短视频。

据抖音给出的官方数据，去年在抖音上比较火的歌曲是《爱的就是你》《Panama》《Time》《123我爱你》等，其中《爱的就是你》歌曲使用量达400多万，《Panama》的使用量是300多万。

虽然短视频制造了多首爆款单曲，但它也有一定的局限性。以抖音为例，它虽然推广力很强，但拥有的音乐版权十分有限，在版权方面还是要仰仗QQ音乐。此外，短视频不具备帮助音乐人变现的功能。据悉，抖音今年开启了旨在挖掘和扶持音乐人的“看见音乐计划”，不过它只负责音乐的宣传和推广，无法像网易云音乐的“石头计划”或是QQ音乐的“星途大赛”那样为音乐人创造利润。

坚持“内容大于形式”

QQ音乐真实了解用户需求

基于短视频的种种短板，QQ 音乐还是坚持按部就班地打造自己的产品。日前，QQ音乐在北京举行了以“音乐连接爱”为主题的音乐故事会，推出了四部反应年轻人春节后返程回家的情感变化的短片。短片上映24小时的播放率达6千万。

市场部总经理陈菲菲表示已经注意到了短视频对音乐的催化作用，但QQ音乐所坚持的仍是“内容大于形式”，“QQ音乐基于所要传达的内容来选择最匹配的形式”。

同时，陈菲菲也强调，QQ音乐一直在音乐的宣发和推广方面做得非常领先，“在数字专辑的宣发层面，很多大的唱片公司和艺人都会在QQ音乐上做首发或独家。未来，我们在音乐的推广宣发层面除了讲歌曲、歌手本身之外，还希望加入更多的情感因素，这样无论是对合作的歌手、唱片公司，还是对粉丝们来讲，听歌有了更多的附加价值和意义。近两年爱听歌的人越来越多，但有时候，去听歌不是为了一些明确的目的，而是觉得有那么一瞬间就是想听音乐。所以我们希望在推荐歌曲的时候弱化功利性，真实地去了解用户需要什么，甚至在用户提出明确的需求之前，我们已经懂他了，这是我们正在做的。”

网易云研发黑科技

“声音美图秀秀”或将问世

网易云音乐一直以情怀取胜，其社交功能很强大，曾制造了赵雷和《成都》的爆红。但那种全平台、全渠道的大阵势，还是在短视频这种简单粗暴的洗脑中败下阵来。值得注意的是，在网易云歌手排行榜中，前15位中有三位是短视频的受益者，他们是任然、音阙诗听和Cubi，三位的作品在抖音上的被使用率很高。一位唱片公司的从业人员表示，未来也会尝试把公司一些新人的作品与短视频进行合作。

网易云最近宣布了新的动向，一个是与华研国际唱片公司进行深度合作，获得林宥嘉、S.H.E等的版权，二是继续开展服务于音乐人的“石头计划”。采访中，一位工作人员表示有注意到短视频的势头，而网易云也在积极研发新产品加以应对，如类似“声音美图秀秀”的修音黑科技，这对五音不全又特别爱唱歌的网友来说是最好的福音，但官方目前还无法公布更多细节。此外，QQ音乐也在积极进行很多类似的尝试，如智能音箱、车载音乐等。

短视频在音乐推广方面“功高盖主”，虽然还撼动不了音乐APP 的地位，但它的“发迹”值得音乐APP反思：音乐不仅仅只是对版权的争夺，还有更多的价值有待深耕。对版权的执念应该暂时放下，唯有创新和创造才能走得更远。