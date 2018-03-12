《生命时速·紧急救护120》开播-72个案例讲述 “120”急救故事

记者 曾索狄

晨报讯 继《急诊室故事》《人间世》之后，又一部关注医疗的系列纪录片将登陆荧屏。今天22点，东方卫视将推出国内首部以120急救医生为题材的大型院前医疗急救纪实片《生命时速·紧急救护120》。记者获悉，由于院前急救的特殊性，摄制组随时整装待发，完全捕捉紧急救治的突发状况，真实呈现急救中心及急救人员与时间赛跑的工作状态。

急救就找“120”，但这简单的三个数字背后，有多少故事？这样的一组数据最能说明问题：作为全国急救量最大的城市之一，上海目前院前急救系统拥有急救从业人员2934人，拥有救护车近800辆，急救分站157个，平均每两个街道设有一个急救分站，全市60个接听电话席位，每年要接听300万个电话，仅2017年全年，全市出车量就达到了76万余次……而此次推出的《生命时速·紧急救护120》，采取多组摄制组并进的方式，聚焦“默契兄弟连”“男女好搭档”“患难父子兵”三个急救小组成员，记录了9位120一线急救人员在救护车接到急救任务后所发生的故事，直击事故与疾病突发时残酷与温情并存的抢救现场，将人生百态记录、浓缩在急救之路上。

记者获悉，《生命时速·紧急救护120》拍摄了500多个案例，并最终筛选出72个故事。今晚首播的节目以“生命时速”和“四万分之一”为主题，带领观众直击120一线急救医生在接到调度中心的任务后，如何以最快的速度赶往急救现场并在最短的时间判断病情并进行救治。其中，有醉酒病患突发心肌梗塞，历经九次电击终于转危为安的瞬间，也有一线医生高强度的心肺复苏30分钟，汗如雨下仍然无力回天的失落与无奈。

此外，虽然上海是目前全国急救车配备量最高的城市，但仍然面临着平均每四万人才拥有一辆救护车的现状。而《生命时速·紧急救护120》也真实记录了有不少人缺乏合理使用急救120的意识，如乱打“120”、反复拨打“120”等种种令急救人员十分无奈的场面。因此，纪录片还融入了日常相关的医学常识、急救技巧等内容，让观众能够掌握“急救的正确打开方式”。