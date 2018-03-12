■情人看剑-爱如潮水 将你我包围

媒体人 长凤新

人鱼之恋？也太老套了吧。《水形物语》 拿下第90届奥斯卡最佳导演和最佳影片两项大奖后，以往低低弱弱的非议之声纷纷跳将出来，每个声音似乎都在说：它不配。

不过导演吉尔莫·德尔·托罗在一场采访中回应：不可能在影史上找到第二部能够把歌舞、惊悚、喜剧等诸多元素结合在一起、讲述一个哑女和一个“实际上是河神”的怪兽相爱的电影了。算是怼了回去。说到河神，也叫人想起前不久 《西游记女儿国》 里林志玲演的另一位河神，一啼万古愁，一怒就是翻江倒海，同样是个爱到发狂的厉害角色。相比而言，《水形物语》的怪兽还算人畜无害，大多时候眨巴大眼负责卖萌，其实更像是另一种畸零人。

在《水形物语》里，比比皆是边缘人物们的爱，或低贱丑陋，或老无所依，简直就是韩宝仪歌曲“你潇洒我漂亮”的反向写照。不过在导演托罗看来，爱就是四目相视，不管美丑好坏，都不想去改变对方，“包容不完美才是爱的美丽之处”。尤其是哑女与怪兽，言语不通，生物群落里绝无可能有交集的两位，竟然也能暗通款曲。不能说话，反而成为一段感情难能可贵之处。

这对于今天喜欢在公众号上长篇大论的痴男怨女而言，真是莫大的讽刺。言多必失，太多话甚至会给爱减分。就像罗兰·巴特在《恋人絮语》里形容的，一个女人的身体可以一分为二：身体本身与声音，身体能给予的，声音却不能，“一边是体态的婀娜温存，慵妩可人；玉质肌肤，娇痴可掬。另一边则是她的声音——那腔调，总是那么一套——叽里哇啦，老腔老调，甭提多俗气。”这意思是，让恋人闭嘴？

中国台湾作家林奕含的遗作《房思琪的初恋乐园》，更示范了男女之间听信甜言蜜语会有多危险，比如涉世未深的小女生会轻易相信一个可以整篇地背 《长恨歌》的男子，当男子说“我跟你在一起，好像喜怒哀乐都没有名字”，女孩“快乐地笑了”——她知道那是胡兰成讲给张爱玲的情话。当莫可名状的感情被漫天语词层层包裹得无比华丽时，当世人的本心、羞耻感、罪恶感等等都被穿上了隐身衣，“这就是话语的重量”。

回到《水形物语》的世界里，哑女和怪兽最终在水下团圆，相逢一笑，胜却人间无数。电影引进内地的宣传语“爱如潮水将你我包围”，一度遭人诟病太老套。幸而不是甜言蜜语将你我包围，所以，还是贴切的。