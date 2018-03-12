■钱眼识人-我为什么觉得漫威电影越来越无聊

媒体人 钱德勒

大概是典型的记吃不记打，漫威新片《黑豹》在内地公映，我还是去看了。结果，坐了大概四十分钟就百无聊赖，实在呆不下去就离场了。这是第一次看漫威电影中途退场，在我看来也宣告自己正式进入了“漫威一生黑”的队列。《黑豹》在正片公映之前卖点很足，北美市场传来的消息是历来漫威电影口碑最好的，以及全黑人演员阵容带来的风格化影像，抢眼的嘻哈元素视觉物料，含蓄的意识形态暗示——支持它，似乎就是支持种族平等。

但是实际成片给我的感觉是，漫威电影已经不愿意在剧情和人物丰富程度上有任何进取心，当它决定选择了一个虚构的非洲隐秘国度作为故事背景之后，就一劳永逸了，随便用了类似动画片《狮子王》的框架，然后就堆砌繁复花哨的视觉效果、简单重复的打斗场面。

《狮子王》，已然是低幼版的《哈姆雷特》，黑色style改造后的效果就很让人尴尬了，山寨的宫斗主题发生在掌握宇宙最强科技振金的瓦坎达，然后王室居然要以肉搏的方式进行王位继承，合理吗？从这一点上说，我觉得漫威电影是背叛了开山之作《钢铁侠》的初衷，一个超出人类想象，鼓励个性解放的漫威宇宙。

为什么现实生活中创造了特斯拉汽车的埃隆·马斯克被认为是“钢铁侠”，还不是因为在他身上，我们看到了科技真的可以改变生活，以及有可能超越很多现实的边界，国家、种族还有文化差异。

《钢铁侠》成为第一部真正意义上的“漫威电影”，扮演者小罗伯特·唐尼在不久前影业大家族十周年合影里占据C位，当之无愧。

另一位C位人物是美国队长，寓意不言而喻，是美国正义大使形象的自我认知。

但是各个IP人物的系列一部部地往下拍，我就想起已故作者王小波对于好莱坞电影一个重口味的比喻，就是吃了拉然后再吃再拉……话糙理不糙，我认为它的确概括了很多好莱坞商业电影的劣根性，就是被票房利益所驱使的反刍。在这个过程中，的确会努力去加一点元素吸引新粉，稳住旧粉，但这些新增元素也基本是功利的，都是在迎合潮流。偶尔一招管用了，就赶紧在下一集里大张旗鼓渲染。

比如《银河护卫队》，发现怀旧的迪斯科舞厅元素以及插科打诨的双关台词赢得好感，于是到了下一集就要牺牲剧情逻辑，该尬舞的继续尬，大多数角色都秒变毒舌。这就是近几年的漫威电影，复古视觉、搞笑台词以及彩蛋，成为漫威电影的三大法宝。

但创作成为套路，闭着眼睛都能猜出剧情走向，热闹、花哨的漫威宇宙已经让人，至少让我，倍感乏味，或许我是不能满足、贪新厌旧的观众吧。可是连《黑豹》这次新加的一点点浅薄的现实投射，也让我无法兴奋。

这大概是中年人与少年的代沟吧，这世间有很多事不是靠喊口号就能实现的，历史扁平化、一刀切在我看来已经逐渐成为我很难接受的硬伤。