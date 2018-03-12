■佟言无忌-我为什么喜欢谢安琪张继聪这一对

人物记者 黄佟佟

娱乐圈的情侣档，要说真心喜欢的，我一直喜欢谢安琪和张继聪。

这两个人都是香港明星，谢安琪曾是香港歌坛天后，和容祖儿齐名的唱将人马，不仅嗓子好，长得也好，样子洋气娇美，去年高晓松在录真人秀节目时忍不住当众眼里冒着星星地感叹：“依旧那么美……”她的成名曲不少，也和不少创作人交好，林夕替她写了《钟无艳》，黄伟文替她写了《囍帖街》，也曾经唱到街知巷闻，她也是继王菲之后第二个当了妈妈还能继续走红的女歌手。2006年她刚一出道就宣布结婚生孩子，然后生了孩子再战歌坛，也是一个不走寻常路的女子。

而她的老公张继聪就更有意思了，他居然是以谢安琪老公出道的，开始的时候，所有的人都不理解人美歌甜前途大把的谢安琪为什么会嫁给这么一个普通的男青年，除了会唱点小歌什么技能也没有。有一段时间，谢安琪怀孕了，全家搬到乡下去住，人人都讽刺他是一个养不起老婆的“软饭王”和“废柴男”。

但时间能证明一切，2012年寂寂无名多年的他突然因为在王祖蓝的《老表，你好嘢！》里跑了个大龙套而跳出，然后又开始做主持人，越来越红，成了这几年香港中生代男星里难得的演技派，人们这才记起，原来他不仅是天后的老公，也曾是香港演艺学院的学生，五岁就演过电影，十七岁当过配音演员，十八岁演过话剧，还曾为陈奕迅和郑秀文作过曲，自己出过数张歌曲专辑，是少数会演戏会唱歌会主持的实力男艺人。最重要的是，他对于老婆始终如一的支持和呵护，老婆事业好的时候，他在家尽职带孩子，老婆事业淡时，他出来再战江湖，努力搏杀。有网友在网上讽刺谢安琪生完孩子没瘦身变漂亮，身为老公的他会在社交媒体上有礼有节地回应：女士们生完BB，最紧要调养身体，根本不需要介意身形……

要看清一个人，要很多年，人们要到这对情侣结婚十周年之后，才发现这个外表平平的“废柴男”是一个有能力有担当有性情的好男人，他不像那些普通的旧式的男人，忌惮优秀的女性，每时每刻总想打压她们，希望她们弱于自己，而一旦女性的表现比他们强就会各种不服各种妒忌。张继聪懂得欣赏优秀的女性，更有自信与这样的女性并驾齐驱，一点不自卑不狭隘，就算从前听过谢安琪与陈奕迅的绯闻，也毫不犹豫地站在妻子这边，一起度过婚姻难关……

我为什么喜欢这对情侣呢？

大概是因为他们是少有的心智成熟的年轻人，他们对于感情和生活有一种特别负责的态度，不论是当年风光无限的谢安琪，还是甘心带仔的张继聪，都对于生活有自己的标准和判断，不庸俗，而且，这大概就是将来大部分婚姻的模式，因为社会进步，从前靠舆论围攻打压靠让女性自动自觉示弱而退出社会竞争已然是不可能的事，未来优秀的女性一定会越来越多，这意味着婚姻的模式更可能是，在漫长的婚姻里，两个人在不同的阶段担负起家庭的经济责任，某阶段可能是男人养女人，某阶段可能是女人养男人，两人并肩战斗，共同奋斗。同时，这也意味着，男性只有学会欣赏与善待自己的妻子，与她们站在一起，才有可能在人生这场艰难的长途比赛里得到自己想要的幸福人生。