■花言峭语-只有非常了解中国的人，才会让大雁当主角

作家 韩松落

国外的卡通片看多了，就特想看国产的有中国味道的卡通片，于是，《妈妈咪鸭》来了。

起初以为是好莱坞卡通片，有点担心，好莱坞卡通，一向是“不是龙就是虫”，不是最好的，方方面面就拿不到最好的资源。结果不是。是中美合拍的，以中国人为最主要的目标观众。以为是拉了几个美国人进来，就标榜着赶超好莱坞的糟心之作。也不是。它故事工整，主题端正，人物立体，画面优美。以为是低幼作品。也不是。大人小孩都能看，至少，在我看的那场里，陪着孩子来的家长们也挺欢乐的。

最重要的是，它是中国风的。

它的主角是大雁，这一点就非常中国。全世界都有大雁分布，但唯独中国人，对大雁有特别的感情，因为大雁寓意着中国人的人格理想和社会理想，有家族精神、团队精神，忠诚、吃苦耐劳、对感情从一而终。所以，中国古诗古文里，常常歌咏大雁，古人婚俗，常常用到大雁。

《妈妈咪鸭》非常精准地选择了这种动物，来代表某种家族观念和家庭婚姻价值观。故事里的大鹏，是大雁群体里的优秀飞行员，恃才傲物，风流不羁，常常想着要离群单飞，和爱人远离雁群去度蜜月，于是遇到挫折，也遇到两只和鸭群失散的小鸭子，最终被小鸭子感召，重返大雁群落，安心过上家庭生活。

换成任何一种别的动物，对中国人，都没有这样的说服力，也没有这样的感染力。单是让大雁当主角，就是非常了解中国的人，才能做出的选择。

它的价值观也是中国式的。不煽情，也不说教，只是让我们看到，大雁家族生活在一起，是多么温馨安定；领头的老雁，充满智慧，给雁群指出方向，担任飞行的技术指导，让整个雁群有了心灵依托，正是中国人常说的“家有一老如有一宝”；桀骜不驯的大雁，脱离团队，历经磨难，才能再次回家，再次被接纳，正可以寓意中国人对“回家”的向往；小黄鸭淘淘、憇憇，足以把人的心暖化了，正可以象征孩童的力量。

有些地方，过于中国了，急于三观正确合理合法，例如大雁金晶面对大鹏的求欢，义正言辞地抛出“不结婚怎么度蜜月”；有些地方又非常超前，例如大鹏担心自己“当不了好爸爸”，两只小黄鸭赶忙说“但是你是个好妈妈呀”，完全无视性别的分界，和社会对性别职能的隐形要求。

然后，它有中国美景。大雁和小黄鸭活动的背景，一看就属于中国，是中国人再也不会错认的中国美景。灰黄的芦苇荡，碧绿的梯田，山坡上一簇簇金黄色的秋树，红到近乎燃烧的红叶，被大雪覆盖的群山，秋色苍茫中的长城，还有溶洞、瀑布，还有山间公路上的大货车，穿着蓝色布衫的赶鸭人，动物们的各地方言，都是原汁原味的中国风景。

大鹏、淘淘、憇憇，从山上的竹管运水栈道上滑下去那段，更是标准的中国田园景象。制作方必然是经过无数次实地勘景，才找到了这样的细节，并且用到了剧情里。

尽管还有很多可以挑刺的地方，例如台词，尤其是大鹏的台词，太流俗，太多网络用语，但在我看来，这部卡通片还是用自己的认真，给自己加上了十分。