带来新作《偶遇》，陈鲁豫接受晨报专访-“要么孤独，要么和爱情在一起”

晨报记者 徐颖

时隔15年，陈鲁豫最新力作《偶遇》问世。新书打破了鲁豫对自己的两个承诺：不再出书和不对别人的生活“指手画脚”。鲁豫说，这本书与其说是劝慰他人，不如说是自我疗愈。“从中，我能重温两年里我的成长和挣扎。我为自己也为所有不妥协的人感到骄傲。”《偶遇》是她与观众的69封信件对答。在这本书里，47岁的她，化身“鲁小胖”，用自己的人生经验与智慧，来回应形形色色的困扰。新书封面，是她流泪的照片，表情不悲苦，只是默默地、有泪、脆弱、但温暖。她说，“我的心里越来越确信我要的生活，要么孤独，要么和爱情在一起，没有其他……”日前，鲁豫来到上海书城，接受了晨报记者的采访。当被问及她的书能否解决人们的情感困惑时，她坦言：“其实，哪有什么解决方案，谁的人生不是一堆麻烦？所有麻烦、痛苦，除了死等时间给出答案，哪有其他的办法呢？那些来信不过是絮絮叨叨地说，我的回信也不过是絮絮叨叨的陪伴，相互取暖而已。”

关于新书

绝大多数问题都是与情感有关

新闻晨报：据说，当你整理书稿重温自己两年来的录音文字时，被自己打动了，一次次哭成了狗？

陈鲁豫：文字特别真实，我说话时虽然也很真诚，但我的文字更勇敢。我不是被自己的文字感动，而是被一种情感打动。仿佛看到了隧道尽头的光亮。2017年我经历的一切告诉我，无论多么艰难，那束光，就在隧道的尽头等着我。人生很多时刻，就是死磕呗，总是能过得去的。每个人都是一座孤岛，我希望通过文字，通过节目，把一座座孤岛连接起来。

新闻晨报：在读者来信中，什么样的困惑最多？

陈鲁豫：读者大多比较年轻，90%的问题都与情感有关。这些即便没有经历，也会有同理心。你会觉得有必要帮他们梳理一下，通过倾听，尽可能地解答与陪伴，让某些人在某些时刻能够安然度过。

新闻晨报：你会给信中的每一个困惑都给出答案么？

陈鲁豫：我可以给出答案。能否解决问题，我认为几乎是不大可能的，因为人生没有办法复制，只有自己去熬过它。我只能给出一个方案，只能起到一个安慰的作用。而书的作用就在于此吧，你的阅读过程是愉悦的，它陪伴了你。

新闻晨报：写书过程，是否也体验了一回当人生导师的感受？

陈鲁豫：人生导师这个词挺吓人的，我没想过。小时候特别抗拒别人给我当人生导师。但当你面对很多小朋友，他们有很多困惑时，因为你都经历过，你跟他们分享也很正常。当我准备这些文字时，我并没有想过会出书，那个时候我是放松的。那种放松带给我真诚和自然的流露。如果一开始告诉我，要写一本书，要告诉人很多人生启示，我可能那个范儿就起来了，状态就不对了。所以，不知不觉间、水到渠成地做一件事，可能很适合我这种人。

关于爱情

哪怕明天遍体鳞伤今天还是要爱

新闻晨报：书里有很多关于爱情的金句，你对爱情的定义是什么？

陈鲁豫：爱情是每个人内心的感受吧。当爱来临时，你能感受到，爱会让你产生愉悦，但也会有痛苦，爱的情感是很极致的，但是值得的。当它来临时，你一定会清楚地知道。虽然结果你没法控制，但过程你是可以享受和把握的。

新闻晨报：你是个对爱情有幻想的人么？

陈鲁豫：我是个相信爱情、相信情感、相信美好的人。人必须要相信，相信是你生活的唯一动力，如果你不相信，这世界是无法继续的。

新闻晨报：不久前80岁爱情教主琼瑶受访时说，这世上没有完美的爱情，只有深刻的爱情。你同意这个观点么？

陈鲁豫：我没有想到过把完美与深刻放到爱情上面，我觉得爱情不需要定语，爱情就是爱情，至于完美还是深刻，完全是你个人的感受。你觉得幸福和快乐，就是好的爱情。至于是否完美，生活本身就没有完美吧，我不需要它完美，只要两个人足够相爱就够了。我更不会把深刻放在爱情前面，深刻会让我想到沉重的东西。但人在不同年纪会对爱情有不同的理解。也许我到了七八十岁，也会给爱情加这样的定语，但在我这个年纪，一定理解不到琼瑶老师在她那个年纪，经历过那么多人生跌宕起伏之后的那种深刻。

新闻晨报：“哪怕爱明天让你遍体鳞伤，但是你今天还是要爱。”如何解读你的爱情金句？

陈鲁豫：写下这句话，并不是盼着明天遍体鳞伤，我是暗示这个结果。我是相信爱情的一个人，爱是什么？我爱你，就给了你伤害我的权利。但这是你必须要承担的风险，所有在爱中的人都有可能受到伤害，但还是要爱，因为爱的那个幸福的感觉，太好了。

关于自我

人生就是一个漫长的试错的过程

新闻晨报：是否喜欢今天的鲁豫？

陈鲁豫：我是一个开花比较晚的人。比如长相，30岁之前，我看自己不是很顺眼。30岁之后，我看自己慢慢变得顺眼了。现在看自己，很顺眼。人就是慢慢接受自己的过程，从外表到内在。如果让我审视自己，到目前为止，我最骄傲的一点，就是我没有被外界改变得面目全非，我保护住了内心那个比较真实的东西，这是不太容易的。

新闻晨报：你说，你的人生都是自己做主，所以自己犯的错也都认了，尽管会遭遇生活的重锤。曾遭遇过哪些重锤？

陈鲁豫：我遭遇的重锤多了，但不能说（笑）。人生就是一个漫长的试错的过程。年纪越大，你经历的事越多，犯的错越高级，就是这么简单。

新闻晨报：通常你会如何与自己相处？

陈鲁豫：我的工作和生活一直分得挺开的。公众对我工作部分比较了解，但我的生活是我的生活。每个人与自己相处，应该是自在的，安全的，随心所欲的，可以任性一点的。你和世界相处时，你是融入的，包容的，你要把棱角和锋芒稍微收敛一点。当我与自己相处时，就是尽可能放松的。

新闻晨报：在你哭的时候，是什么给你温暖和力量？

陈鲁豫：我一般哭都找没有人的地方哭（笑）。在2000年前，我在节目中是不哭的。我的哭点很高，一有人我就会本能的紧张，我其实内心戏特别丰富，但表现不出来。但2017年之后，我觉得我的哭点开始变低了。我会表达我的情感，生活中常常会哭。生活中给我力量的，就是家人、朋友。我的力量来自于我身边的小圈子，也包括很多素昧平生的人。当别人说看我的节目很感动时，我会有力量。