俄罗斯前间谍中毒案露出蛛丝马迹-英国警方找到200多名证人和240多件证物

王宏彬（新华社专特稿）

英国媒体10日披露，警方在俄罗斯前间谍谢尔盖·斯克里帕尔及其女儿中毒前去过的一家餐厅发现痕迹，关联某种神经毒剂，那里可能是这对父女遭投毒的场所。

同时，警方找到200多名证人和240多件证物。

发现神经毒剂痕迹

英国广播公司(BBC)报道，警方在威尔特郡索尔兹伯里市一家意大利餐厅发现神经毒剂的痕迹，斯克里帕尔父女中毒前在那里用餐。

报道没有交待消息来源。警方发言人拒绝回应这一报道。

调查人员已经封闭涉案餐馆。报道说，警方认定去过那家餐馆的顾客没有接触神经毒剂的风险。

斯克里帕尔现年66岁，与33岁的女儿尤利娅4日在索尔兹伯里市街头一张长椅上昏迷不醒。3天后，英国警方反恐部门主管马克·罗利确认，这对父女遭神经毒剂袭击。

英国政府派遣的专家组已经识别这种神经毒剂，但拒绝公开是哪一种物质以及具体投毒手段。英国政府安抚公众，这起事件不构成更大范围的公共安全威胁。

路透社报道，法医在斯克里帕尔妻子和儿子的墓地查找线索。斯克里帕尔的妻子2012年因罹患癌症去世。他的儿子亚历山大去年7月死亡，时年43岁。英国媒体报道，亚历山大在俄罗斯圣彼得堡死亡，死因不明。

斯克里帕尔1999年从俄罗斯情报总局退役，2004年在莫斯科被捕，2006年由法庭判处13年监禁，罪名是向英国军情六处提供俄罗斯在欧洲国家特工人员名单。根据2010年一份美俄落网间谍交换协议，他获释赴美，后定居英国。

英国军方参与调查

英国内政大臣安伯·拉德10日说，在医院接受救治的斯克里帕尔父女体征状况稳定，仍处于昏迷状态。在现场处置的一名警察状况不好，但神志清醒。另外18人已经在医院验血和治疗后出院。

英国军方应警方请求参与调查。路透社记者看到现场有军车在拖运运载过受害人、因而可能有毒剂遗留物的警车和救护车。

拉德说，警方已经找到200多名证人和240多件证物，试图从中发现线索。

英国媒体和多名政治人物猜测，俄罗斯政府可能与这起事件相关。拉德10日重申，现在下结论为时过早，应给予警方调查充足的时间和空间。

英国首相特雷莎·梅8日发表电视讲话，承诺如果查出俄方幕后操纵，英方将“予以妥善回应”。先前，英国外交大臣鲍里斯·约翰逊在英国议会对“世界各国政府”喊话，说如果查明这起事件背后是政府行为，英方将采取“有力”回应措施。

俄罗斯否认牵涉投毒事件，指责英方试图将这一事件政治化，乃至未经调查就发表指向俄方的推断，是一种反俄宣传。

英国智库国际问题研究所负责人罗宾·尼布利特说，即使是俄方所为，想要找到证据绝非易事。“俄罗斯人（特工）非常善于销毁痕迹，如果你找不到确凿证据，把他告上法庭又有什么用？”