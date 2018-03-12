徐惠芬

抗议工资低的经常见，抗议钱多的倒没怎么见过。

现在，加拿大魁北克省就在“上演”这样一场特别的抗议。上个月，该省政府决定给1万名专科医生每年加薪1.4%，结果，却惹来了医生的不满。

截至当地时间7日下午，已有700多名医生和医学专业学生参加请愿，要求取消“加薪”决定。

他们给出的理由是，良心上过不去。眼见着政府大幅削减公共医疗系统预算，护士又静坐又罢工地抗议工作条件太差，医生却年年涨薪，有点不合适。

医生绝对是加拿大的高薪职业。根据加拿大统计局公布的2016年度薪酬报告，专科医生时薪排名全国第一。一个专科医生，一年差不多能赚46万加元（折合人民币约227万元）。家庭医生和临床医生的年收入少些，但比一般的加拿大白领收入仍高出不少，临床医生差不多一年34万加元，家庭医生差不多有27.5万加元。

加拿大医生为什么收入那么高？一方面，当然是因为医生门槛高，像专科医生一般要经过10年的学习和受训，才正式上岗就业；另一方面，也是因为政府给医生涨工资涨得勤。

十多年前，加拿大医生短缺问题十分严重，看病等候时间长全球有名，甚至有调侃称“加拿大医疗是不要钱，但要命”。政府也很急，想出了医学院扩招等一系列办法，坚定地给医生涨工资也是其中一条。

每个省给医生涨工资的幅度不同，但基本都是涨涨涨。以魁北克省为例，2006年至2015年期间，专科医生的薪酬增加了116%，全科医生的薪酬增长了78%。

一系列措施下去，果然奏效。自2007年以来，加拿大医生数量持续攀升，屡创纪录，增速也超过了人口增速。

薪水越来越高，工作却越来越轻松。3月7日，魁北克省有研究报告称，该省的医生在过去10年间工资总额翻了一番，但工作天数减少了，同时他们诊治的患者人数也下降了。

另一方面，护士却叫苦连天。随着加拿大老龄人口增加，需要护理的老年病人也越来越多。但在政府削减公共系统医疗预算的情况下，护士数量得不到有效补充，许多护士超负荷工作，加班也成为常态。

与医生相比，钱也少得可怜。魁北克劳工组织的数据显示，护士的平均年收入仅为5万美元。

压力大，钱又少，许多护士选择转行，护士短缺问题进一步恶化。据加拿大护士协会预计，至2022年，加拿大的护士缺口将达6万。

连医生都看不下去了，于是就出现了抗议政府给自己涨工资的请愿活动。这样“求公平求公正”的举动还是很感人的。不过，看似医生“吃亏”，其实还是有利的。所谓“唇亡齿寒”，护士行业崩溃，医生不可能不受影响。护士同事每天超负荷工作，心情不好，出问题的几率也大，而这些也都会进一步影响到医生的工作。所以，从全局和长远来看，放弃那点点涨的工资，让护士同事过得更好些，不失为一个明智之举。

对于涨工资的要求，政府自然不会轻易答应； 对于不涨工资的请求，政府应该没那么头疼吧！