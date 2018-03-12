自说自话,日称愿为核查朝鲜买单

张旌(新华社专特稿）

日本政府官员11日说，如果朝鲜同意接受国际原子能机构(I-AEA)核查，日本愿意支付超过3亿日元（约合1778万元人民币）初步核查费用。

日本媒体评论，在美国和韩国将分别与朝鲜最高领导人会面的背景下，日本这一做法意在避免成为“局外人”。

按照日本政府官员的说法，如果朝鲜同意国际原子能机构核查宁边核设施，日本打算支付绝大多数的初步核查费用，预计为3.5亿日元（2075万元人民币）至4亿日元（2371万元人民币）。

这名官员同时说，如果实际核查费用增加，比如核查人员在朝鲜境内发现新的核设施，日方同样将承担费用。

日本共同社报道，美国总统唐纳德·特朗普迅速抉择，同意5月底以前与朝鲜最高领导人金正恩会面，令日本政府“困惑”。首相官邸一名官员难掩惊讶，直言这是“急速进展”。

日本一名前政府高官说，如果韩朝和美朝首脑相继会面，那么美日韩首脑中没有与金正恩会面的只剩日本首相安倍晋三一人，将使日本无法与美韩保持步调一致，让安倍有了“危机感”。

近一段时期，无论美国或韩国方面，还是朝鲜方面，没有人公开提及核查朝方核设施事宜。

按共同社的说法，日本政府提出要为国际原子能机构核查朝鲜宁边核设施买单，一方面是为促使朝鲜采取弃核的具体行动，另一方面意在不与美韩掉队，摆脱“局外人”局面。