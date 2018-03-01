今年早熟蟹“三月青”上市了-水产专家：口感与“九雌十雄”没啥两样

记者 谢克伟

晨报讯 今年的早熟蟹“三月青”上市了。记者昨天从部分大闸蟹养殖基地和水产市场了解到，“三月青”的售价连续10多年上涨，今年的售价已经从10多年前的每斤1-2元，上涨至20多元/斤。

上海市民都知道大闸蟹要吃“九雌十雄”，要么在农历的六月吃“六月黄”，可很少有人知道公历的三月份也就是现在这个季节有好吃的蟹。公立三月吃的蟹叫“三月青”，一直以来“三月青”在江浙沪一带很出名。“三月青”被养蟹人称为早熟蟹。每年的11月中旬以后，养蟹人会从养蟹的湖里或池塘里挑出好的蟹爸爸（雄蟹）和蟹妈妈（雌蟹）放在海水里让它们交配，到了第二年的四月中旬左右，蟹腹部的宝宝（卵）就孵化产生了，但这时的蟹宝宝只能称为蟹的幼体。蟹幼体在该海水池塘里经过大约1个月的培育，蜕壳五次，就变成了大眼幼体，俗称蟹苗。大眼幼体这时就可以溯河游到淡水里生活了。

蟹苗在淡水池塘里，第一次蜕壳变成小蟹，培育到当年11月份，大致还要经过10次左右蜕壳变成小蟹，蟹壳长到1元人民币大小的蟹种，俗称“扣蟹”，大致重量在5-10克。这些蟹种要经过越冬到竖年养殖1年，继续蜕壳4-5次，就成熟上市了。这部分上市蟹就是我们说的“九雌十雄”大闸蟹。但在蟹宝宝出生当年，并在当年育苗和“扣蟹”养殖过程中，总有一部分蟹，在当年10月到11月份就成熟了，其规格一般都比正常“扣蟹”的规格大，也就是1年内就提早成熟的早熟蟹，早熟蟹会在选蟹种时的12月至3月被挑选出来，然后进入市场销售，其中最著名的就是“三月青”。

记者了解到，“三月青”一般不在市场上设摊零售，养殖户大都在网上销售。记者昨天在网上查询，发现网上“三月青”的售价确实不便宜。其中淘宝上有电商打出广告：“三月青”鲜活小螃蟹5斤送850克竹笋绿色营养顺丰包邮180元。而且网上已经显示出有多位网友已经上网购买了“三月青”。

大闸蟹养殖专家、上海水产大学教授成永旭告诉记者，早熟蟹顾名思义是指已经全部长好了的、不会再长的蟹，总体上说“三月青”与“九雌十雄”口感没啥差别。每年的10至12月份吃大闸蟹，需要选蟹，看看蟹是不是肥壮。吃“三月青”也一样，需要选蟹，即选择那些肥满度高（肥壮）的蟹吃，味道肯定好吃。问了水产专家后，记者又连线市饮食烹饪协会的相关负责人。该负责人告诉记者，春节之后有不少饭店、酒家会做毛蟹炒年糕这道菜，毛蟹多半用的是“三月青”。“三月青”个体太小，清蒸吃难以吃出蟹肉感，但若买回家做醉蟹，也应该是一道不错的美味佳肴。