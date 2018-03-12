设备功能齐全且按反家暴法要求设计-上海首个反家暴庇护所启用

记者 谢克伟

晨报讯 沪上首个设备、功能最齐全庇护所，也是首个按照反家暴法的要求进行设计的庇护所——嘉定暖心驿站日前正式使用。市妇联相关负责人透露，他们已经与嘉定妇联建立起沪上首个反家暴联动机制，该联动机制由妇联、民政、公安、法院等多部门组成，今后嘉定地区一旦出现家暴，受助对象可以先在居村寻求帮助，居村无法解决，将在区级层面予以解决，其中就包括在需要时让受助对象入住庇护所。

据悉，该庇护所主要由接待室、疏导室、体验室、休息室、监控室组成，另外还配备储藏室、卫生间。接待室用来接待受助对象。受助对象来到庇护所后，首先要进行登记，本人（也可以是家属、社区工作者等）填写入住申请书，同时填写入住人员信息登记表后，负责接待的工作人员还会填写相关情况信息，所有受助对象的隐私信息都将受到保护。

疏导室主要是对受助对象进行心理疏导。疏导室安排在书架后面，相对私密一些，以给受助对象心理上的安全感，便于志愿者与受助对象之间进行沟通、疏导情绪、缓解其压力。

“就以往我们接待家暴女性的情况来看，她们在遭受家暴之后，多数处于紧张、焦虑状态，很难对事情进行理性思考。”接待的工作人员告诉记者，因此他们会在疏导室安排心理咨询师、社会工作者、律师等专业人员与庇护者进行沟通、交流，平复受助对象的情绪，使其回归理性，激发其内在的力量，协助引导其找到自信和解决问题的思路，达到助人自助的目的。