上海市公办中小学校园开放日第一天-有学校变相测试 市教委：立即整改

晨报记者 李星言

“语文考了飞花令、古诗词，数学考查了口奥，英语方面是分组辩论，还有包含生物、化学等内容的科学实验设计等……”上周六是上海市公办中小学2018年校园开放日首日，虽然市教委明令不得进行纸笔测试，不得对学生进行面试。但部分学生反映，华东师范大学第二附属中学附属初级中学开放日现场，还是进行了一系列“准学科考试”。市教委在接到情况反映后，连夜发文要求整改。

学生反映：测试内容很广

“不是不考试么，居然语数英生物化学等都考到了，快赶上中考节奏了！”一位从华东师范大学第二附属中学附属初级中学校园开放日现场离开的学生称自己“有点懵”。

“涉及知识面挺广的，比如语文里考到了‘椿萱’，我回去百度了才知道含义。”有学生还透露，英语辩题包括绿色消费、家教、网络的影响等等，生物实验设计有抢答题等。

昨天，华东师范大学第二附属中学附属初级中学校园开放日测试内容，成为不少家长群热议的话题。“开放日第一天就违规啊，要是不及时刹车，接下去说不定还会有其他学校跟风！”不少家长表达了类似的担心。

教委连夜发文通报批评

记者昨日获悉，市教委基教处在接到家长反映的情况后，于10日晚11时紧急通过上海教育督查平台，向全市校长发出短信提醒，认为该校违反了本市2018年义务教育招生政策相关规定，造成一定的负面影响，将对该校违规行为在全市教育系统内进行通报批评，并责成该校立即整改。

市教委表示，该校在3月10日校园开放日对学生进行变相学科测试，违反了上海市2018年义务教育招生政策相关规定，造成一定的负面影响。经研究，提出以下处理意见：一是对该校违规行为在全市教育系统内进行通报批评； 二是责成闵行区教育局迅速查处。闵行区教育局已要求该校立即整改，并在全区义务教育阶段学校范围内进行通报批评，对该校相关责任人予以行政警告处分。全市各义务教育阶段学校要吸取教训，举一反三，严格按照市教委有关要求开展后续校园开放日活动，确保规范、有序进行。

市教委多次强调，“校园开放日”旨在让“准新生”家庭深入了解家门口的学校，以学生和家长自愿为原则，学校不得组织学生入学报名，不得进行纸笔测试，不得对学生进行面谈，不得收取学生简历（包括各类获奖证书）。

根据规定，今年3月10日-31日为公办学校“校园开放日”活动时间；4月14日-22日为民办学校开展“校园开放日”活动。市教委重申，其余时间不得安排面向非本校学生及其家长的校园开放活动。