阿里钉钉欲打造企业级市场“双11”

张宇

早春三月，正是房产行业的开工旺季，企业要制定人、财、物、事等各方面的全年规划。近日，阿里钉钉恰如其时推出开工季大礼包，宣布开启“酷公司开工季——20万元开工特权”活动，从软件到硬件为企业提供一站式解决方案。

据了解，此次开工季大礼包囊括智能人事、智能硬件、智能办公电话、钉邮、群直播、阿里商旅、天猫企业购等产品，涵盖了人事、沟通、采购、差旅等企业办公的方方面面需求。活动期间，未认证企业只要完成认证，都可以获得开启大礼包的特权，享受实实在在的实惠。据估算，对于单个100人的企业来说，此次活动可以为其一年最高节省20万元办公成本。

HR工作不再繁琐枯燥

我爱我家上海公司于2002年成立，凭借着在上海15年的发展历程，目前拥有实体店面数超过400家，员工13000多名，是沪上知名房产经纪服务企业之一。

据我爱我家上海公司IT部总监严凯介绍，房产经纪行业属于人员流动非常高的行业，人员入离职频繁，以前通过个人社交工具建的群，员工离职以后还在群里，公司一些经营信息和数据很容易泄露。现在通过钉钉，员工入离职会自动同步到企业通讯录，省去了管理的成本，大大降低了公司内部信息外传的风险。

据了解，通过此次开工大礼包中的钉钉智能人事版块，HR的工作将会进一步减轻。钉钉智能人事管理系统提供人事报表、花名册、待办事项、入职、转、调、离等功能，覆盖了HR人员日常工作的方方面面，这套系统将HR从繁琐的人事流程中解放出来。

钉钉内部人士指出，阿里巴巴人事系统先后花了3年时间，投入数百人的团队进行不断优化和改进迭代。钉钉在阿里巴巴自研人事系统多年积累基础上，与外部企业进行了长达9个月的共创打磨，精选关键内容推出了钉钉智能人事系统。

提供会议培训新方式

内部工作例会、经理会议、年度大会等这些少则几十人，多则上千人的大会，在我爱我家上海公司是家常便饭。召集这么多人开会，会议的组织工作是件让人头疼的事情。

“以前开会就要在会议室门口安排一个助理，每个来的人在纸上勾名字。”我爱我爱上海公司品牌营销部活动专员牟燕玲介绍说，以前的签到方式既耗费人力，也容易出现疏漏，还经常出现在签到门口排队的情况。现在通过钉钉，只要把签到地点设在会议地点，与会人员到现场以后在钉钉上直接签到。“以前乱哄哄，现在静悄悄。”牟燕玲笑着说。

开工大礼包中全新上线的钉钉群直播功能，也为企业提供了会议培训的新思路。群直播功能是群内视频直播新方式，是满足企业员工培训、各类会议、异地巡店、文化活动等直播场景的高效工具。

据了解，群直播可以在钉钉中一键开启，群聊秒变直播间，并且支持多群联播；设置简单，手机和电脑端一键即可发起； 安全可靠，只允许群里的成员观看，防止直播内容泄露； 自动进行直播录像，方便后续查看与保存。

移动办公“贴心小棉袄”

熟悉楼盘、外出带看、培训开会，骑着电动车风来雨去，房产经纪行业一线业务员在外面跑的时间很多，非常辛苦。此次开工季活动中的钉邮、智能办公电话、阿里商旅、天猫企业购等产品，更是适合房产行业员工消息多、电话多、出差多等日常办公的特点。

无独有偶，据报道，另一大型房产经纪公司链家苏州公司通过使用钉钉，建立起了标准化统一的办公平台，正逐步实现多店异地管理的目标。另据了解，包括上海太平洋房屋、21世纪不动产在内的房产经纪公司都已经通过钉钉进行人员和门店管理。

为什么众多房产经纪行业的巨头都在用钉钉？业内人士分析，房产经纪行业人员流动性高、重度沟通场景以及移动办公需求强烈，加之钉钉的使命必达、高效安全等特性，都是企业选择钉钉的重要理由。

数据显示，钉钉上已经有超过500万家企业组织，而且这个数字还在快速增长中，钉钉也希望通过此次开工季活动让更多的钉钉用户得到更多实惠。钉钉已经是国内企业级市场的领跑者，把每年的开工利是做成企业级市场的“双11”，钉钉已经迈出第一步。