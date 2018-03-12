摆地摊投快递引发管理难题，人大代表破解“投递难”-小区、写字楼应增设智能包裹柜

晨报记者 何雅君

“门禁严格的小区和商务楼进不去，又没有安装包裹柜，碰到收件人不在，重复投递不仅增加了工作量，也延误了收件时间。”全国人大代表、中国邮政集团上海市邮区中心局上海站邮件处分中心邮件接发员柴闪闪对快递行业“投递难”现象关注已久。今年两会期间，他酝酿提交一份建议，希望能推进投递末端便民设施的建设，在小区以及大型写字楼等人员密集场所增设智能包裹柜。

问题：投递难、收件难时有发生

如今，越来越多的人习惯于上网购物，等待包裹送到家门口，这也促进了快递行业的迅猛发展。但在投递过程中，不少问题相继产生。在徐汇区龙华中路一栋商务楼上班的白领刘理发现，自己网购的物品送到单位时，如果赶上双休日前台没人收件，快递员就白跑了一趟，要等星期一重新投递。家住普陀区车站新村的退休老人何釜毓，原本是家中签收快递的主力，但在他腿脚摔伤后，全家人就放弃网购了。“白天他们都要上班，就我一个人在家。快递员按门铃时，我没有办法很快过去开门。等我挪到门口，赶时间的快递员已经走了。”

今年全国两会召开前夕，柴闪闪到部分邮政投递支局进行了走访调研，发现快递员投递难、用户收件难问题十分普遍。会议期间，代表团小组讨论时，他把已经掌握的情况进行了介绍。在一些新建的高档小区、校园以及企业机关等，由于安全、秩序等原因，快递员被拒之楼外的现象时有发生。有的收件人只好在接到快递员的电话后，自己跑到楼下甚至小区门口取件。有些快递员不得已采用摆地摊的形式进行投递，时常引发城区道路、商务楼宇、居民小区等区域人员进出不便和管理难题。此外，由于家中无人导致快递员重复投递、上楼投递时邮件无人看管造成丢失等问题，也给快递员带来极大困扰。

建议：包裹柜存放数不低于居民数50%

怎样才能让投递变得更有效，给收送双方带来方便？柴闪闪建议，政府应加大力度推进建设集收取信报和快件为一体的智能包裹柜，并将其作为新建和改建小区的必要设施，在一些大型写字楼、校园等人员密集的场所也应当设立。

目前，上海已有部分小区和商务楼宇安装了智能包裹柜。静安区延长小区的物业经理吴沈美告诉记者：“我们小区的两组包裹柜这个月刚刚装好，快递员来了直接把包裹往柜子里放，比过去挨家挨户上门送件要快多了。”据吴沈美介绍，以前，碰上收件人不在家，快递员会把包裹放在门卫室或者小区店铺。遇上快递高峰期，小小的门卫室就被挤满了。“现在，体积不大的包裹都能放进包裹柜，居民只要凭取件码取件就可以了，给我们的物业工作减负了。”在徐汇区天钥桥路某商务楼宇上班的潘敏荣表示，公司楼下的包裹柜收件、寄件都很方便，“超过24小时没有取件视为逾期，快递员会打电话提醒你尽快取走，给后面的包裹腾出空间。”

然而，也有居民反映，小区里的智能包裹柜经常供不应求。住在嘉定区南翔镇某高档小区的郑义斌告诉记者，小区里约有1700户人家，配有六七组包裹柜，每到双十一、双十二等投递旺季，柜满成为了常态。“去年双十二，因为包裹柜放不下了，快递员叫我下楼取件。他告诉我，小区每天收到的快递超过1000个，这点柜子不够用的。”那么，一个小区该配多少包裹柜合适？柴闪闪认为，以存放包裹总数不低于居民总数50%的比例配备是比较合适的。“希望通过合理规划包裹柜空间布局，畅通收送双方信息沟通，保证邮件投递及时准确。”