刘修文：进一步增强人大预算审查监督的针对性和有效性

来源：央视网

十三届全国人大一次会议新闻中心于3月12日15时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请十二届全国人大财经委副主任委员尹中卿、教科文卫委副主任委员吴恒、环资委副主任委员袁驷、内司委委员郑功成，全国人大常委会预算工委副主任刘修文、常委会办公厅秘书局巡视员傅文杰就“人大监督工作”相关问题回答中外记者提问。

中国国际电视台CGTN记者：我的问题提给预算工委刘修文副主任。刘主任，我们都知道审查批准预算和监督预算执行是宪法和法律赋予各级人大及其常委会的一项重要职能。我们注意到，在今年全国人代会前夕，中共中央办公厅专门发布了《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，我们也注意到人民日报在3月7日不但刊登了全文，还在3月9日进行了深入的解读。我想请问刘主任的是出台这样一项重大改革措施的主要内容和具体要求是什么？下一步具体的执行措施又有哪些？谢谢！

刘修文：谢谢这位记者朋友对这份刚刚出炉的中央重要改革举措的关注。实施人大预算审查监督工作的重点向支出预算和政策拓展，是贯彻落实党的十九大精神和党中央关于加强人大预算审查监督职能的一项重要举措。应该说，意义非常重大、深远。拓展的总体要求、主要内容和主要措施都非常丰富。时间关系，我只能做一个简要的回应。

关于拓展的总体要求主要有六个方面：第一，坚持党中央的集中统一领导。主要是使支出预算和政策更好地贯彻党中央的决策部署。第二，坚持围绕和服务党和国家大局，主要是自觉地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，使财政预算和政策更好地服务于党和国家的中心工作，推动经济社会的持续健康发展。第三，坚持以人民为中心的发展思想。主要是牢牢把握人民对美好生活的向往，着力保障和改善民生，不断增强人民群众的获得感和幸福感。第四，坚持依法开展审查监督。主要是进一步增强人大预算审查监督的针对性和有效性，推动政府依法行政和依法理财。第五，坚持问题导向。以人大代表和人民群众关心的难点、热点问题为导向，着力推动建立解决问题的长效机制。第六，坚持积极探索与扎实推进相结合。立足基本国情，探索创新方式方法，总结经验规律，确保这项改革取得实效。

主要内容有五个方面：第一，支出预算总量和结构。第二，重点支出和重大投资项目。第三，部门预算。第四，财政转移支付。第五，政府债务，同时要加强对预算收入的审查和监督，确保不收过头税，严防财政收入的虚征和空转。关于具体措施，有八个方面。人民日报已经作了全面的宣传报道，所以我就不一一介绍了。谢谢！