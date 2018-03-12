习近平：扎扎实实推进军民融合深度发展 为实现中国梦强军梦提供强大动力和战略支撑

来源：新华网、央视网



（两会受权发布）习近平在出席解放军和武警部队代表团全体会议时强调

扎扎实实推进军民融合深度发展

为实现中国梦强军梦提供强大动力和战略支撑

新华社北京3月12日电（记者李宣良、梅世雄）中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平12日上午在出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，实施军民融合发展战略是构建一体化国家战略体系和能力的必然选择，也是实现党在新时代的强军目标的必然选择，要加强战略引领，加强改革创新，加强军地协同，加强任务落实，努力开创新时代军民融合深度发展新局面，为实现中国梦强军梦提供强大动力和战略支撑。

当习近平走进会场时，全场响起热烈掌声。习近平同大家亲切握手，表示来到解放军和武警部队代表团，同各位代表共商国是，感到很高兴。

会上，黎火辉、郭普校、张学宇、王辉青、杨初格西、李伟、朱程、王宁等8位代表围绕推进军民融合、加强实战化训练、加快航天领域发展、深化政策制度改革、做好武警部队改革、完善退役军人管理保障等问题提出意见和建议。习近平同代表们深入交流，详细询问有关情况，会场发言踊跃、气氛热烈。

代表发言后，习近平发表重要讲话。他指出，党的十九大以来，全军坚决贯彻党中央和中央军委决策指示，认真学习贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻新时代党的强军思想，围绕实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，加强练兵备战，深化国防和军队改革，狠抓全面从严治军，加快国防和军队现代化建设，强军事业迈出新步伐、展现新气象。

习近平就实施军民融合发展战略、加快国防和军队建设提出要求。他强调，要加强国防科技创新，加快建设军民融合创新体系，大力提高国防科技自主创新能力，加大先进科技成果转化运用力度，推动我军建设向质量效能型和科技密集型转变。要密切关注世界军事科技和武器装备发展动向，突出抓好重点领域军民科技协同创新，推动重大科技项目一体论证和实施，努力抢占科技创新战略制高点。要强化开放共享观念，坚决打破封闭垄断，加强科技创新资源优化配置，挖掘全社会科技创新潜力，形成国防科技创新百舸争流、千帆竞发的生动局面。

习近平指出，党的十八大以来，深化国防和军队改革大开大合、大破大立、蹄疾步稳，实现了我军组织架构和力量体系的整体性、革命性重塑，有效解决了制约我军建设的体制性障碍、结构性矛盾。要扎实推进政策制度改革，加快构建现代军事政策制度体系，坚决破除各方面体制机制弊端，坚定不移把改革进行到底。要坚持用改革的思路和办法解决练兵备战工作中存在的突出问题，大抓实战化军事训练，加快提高我军战斗力。全军要坚决拥护和支持深化党和国家机构改革，加强同有关方面协调配合，共同落实好跨军地改革任务。组建退役军人管理保障机构对于更好为退役军人服务、让军人成为全社会尊崇的职业具有重要意义，要把好事办好办实。

习近平强调，要加大依法治军工作力度，强化法治信仰和法治思维，加快构建中国特色军事法治体系，加快推动治军方式根本性转变。全军要增强宪法意识，弘扬宪法精神，做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。要适应党的纪律检查体制和国家监察体制改革要求，结合军队实际做好有关工作。要加强同国家立法工作的衔接，突出加强备战急需、改革急用、官兵急盼的军事法规制度建设。要坚持严字当头，强化执纪执法监督，严肃追责问责，把依法从严贯穿国防和军队建设各领域全过程。

习近平指出，国防和军队建设是全党全军全国各族人民的共同事业。中央和国家机关、地方各级党委和政府要大力支持国防和军队建设，全军要积极支援地方经济社会发展。军地双方要发扬军爱民、民拥军的光荣传统，不断巩固军政军民关系，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而共同奋斗。

会前，习近平亲切接见出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体代表，并同大家合影留念。

中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮主持会议，中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠，中央军委委员魏凤和、李作成、苗华、张升民参加会议。

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