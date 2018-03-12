习近平会见韩国总统特使郑义溶

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新华社北京3月12日电（记者李忠发）国家主席习近平12日在人民大会堂会见韩国总统特使、国家安保室长郑义溶。

习近平指出，文在寅总统委派特使先生专程来华通报你访问朝鲜和赴美国推动朝美对话的情况，中方对此表示赞赏。作为朝鲜半岛近邻，中方一向支持半岛南北双方改善相互关系、推进和解合作，支持美朝接触对话、协商解决各自关切。半岛无核化、不战不乱是中方的一贯立场。当前，半岛形势正面临重要的缓和对话机遇，中方积极评价韩方为此所作努力，愿同包括韩方在内国际社会一道，进一步做有关各方工作，结合中方“双轨并进”思路及各方有益建议，推进半岛问题政治解决进程。同时，各方要保持耐心和细心，发挥政治智慧，妥善应对和化解复谈进程中的各种问题和干扰。我们期待南北首脑会晤和朝美对话顺利举行，并在推动半岛无核化进程和相互关系正常化方面取得实质性进展。精诚所至，金石为开。只要各方都能聚焦半岛无核化及和平稳定的根本目标，朝鲜半岛终将迎来坚冰消融、春暖花开的一天。

郑义溶转达了文在寅总统对习近平的诚挚问候，表示文在寅总统去年对中国的访问非常成功，韩方愿同中方共同努力推进双边关系发展。当前朝鲜半岛局势出现积极变化，中方发挥了重要的引领作用。中方始终坚持半岛无核化目标，坚持和平解决朝核问题，支持半岛南北对话，主张美朝直接对话，推动南北关系迈出重要一步，使半岛问题出现积极进展。韩方向中方表示衷心感谢，期待中方继续发挥重要作用，并愿同中方密切协调，维护当前半岛局势缓和势头，推动以和平手段解决朝核问题，实现本地区和平、稳定与发展。

中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪等参加会见。（网站首页图：新华网图片）