京东支付获中国支付清算协会两项殊荣

文 达

2018年1月，凭借2017年优越的市场表现，网银在线（北京）科技有限公司分别荣获中国支付清算协会网络支付应用工作委员会及移动支付工作委员会颁发的“优秀单位”、“客户体验奖”两项大奖。网银在线（北京）科技有限公司是京东支付的持牌主体，过去一年，京东支付进入快速发展期，在大力积极拥抱监管、坚守合规发展的前提下，加强技术的创新与研发，不断丰富业务产品和场景模式，获得支付清算协会的高度认可。

中国支付清算协会是经国务院同意、民政部批准成立的中国支付清算服务行业自律组织。此次评选活动由中国支付清算协会组织，基于客户体验、安全性、创新性等多个维度，对申报单位及案例进行综合考量，旨在加强行业自律，防范支付业务风险，维护支付服务市场秩序，对优秀会员单位进行表彰，树立行业典范。京东支付经过严格评选，能获得“优秀单位”以及“客户体验奖”两项嘉奖，既是对京东支付产品创新能力、场景服务能力的肯定，也是对京东支付坚持合规发展的认可。

京东支付自上线以来始终坚守合规底线，认真履行相关监管机构各项政策，积极为支付行业健康发展建言献策，严格恪守行业规则，维护市场健康发展秩序。在合规发展理念的指导下，2017年京东支付致力于不断强化创新和应用能力，为合作商户和用户带去更优质、便捷、安全的支付服务，并取得了显著的成绩。

基于前沿的科技及产品研发能力，京东支付已涵盖银行卡快捷、白条、京东小金库等多种支付方式，提供快捷支付、码支付、NFC近场支付、人脸识别支付等多种支付产品，并且可向合作伙伴开放电子价签、价签云、人脸识别等高科技服务。目前，京东支付已快速贯穿到各种真实生活的场景，包括商超酒店、餐饮外卖、地铁公交、高速出行、生活服务、金融理财等众多领域，对于服务大众生活、拉动创新经济起到了积极作用。以北京地铁出行为例，2017年8月，京东支付首批接入北京地铁官方APP易通行，为用户提供在线购票服务，并于9月份与易通行APP合作实现二维码“刷闸”进站，为用户乘坐北京地铁提供了便捷的支付体验，提升了出行效率。未来此项出行支付服务还将辐射更多城市，为共建智慧型城市而不断努力。

在规范、安全的基础上积极创新是京东支付一直以来的发展原则。京东支付相关负责人表示，无论科技如何创新，遵循行业规律，保持敬畏之心，才是生存和发展之道。未来，京东支付将一如既往在合规发展的同时，提升产品创新与技术升级能力，致力于为商户及用户提供更加安全、快捷、便利的支付服务和体验，为支付行业的健康稳定发展贡献力量。