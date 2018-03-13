3月以来强势吸金数百亿-新基金开年主打创新牌

晨报记者 李 锐（基金主笔）

谁也没有想到，新基金发行节后竟然如此强势，甚至给人一种回暖的感觉。尽管刚刚进入3月份不到一半时间，但新基金的发行热度已经超过此前想象，短短两周时间，募资总额有望达到500亿元，这在之前几乎是不敢想象的。而从近期来看，发行市场一改往常，创新基金成为节后的主流。

募资总额有望500亿

数据显示，截至目前，3月份新成立的基金已募资规模近400亿元，如果算上已成立和已募集但尚未成立的新基金，募资规模可能已接近500亿元。其中，个别热销偏股基金和机构定制基金便贡献了近400亿元的规模。

虽然3月份刚过去不到半个月，但已有19只新基金成立，累计发行规模达392.3亿元。具体来看，债券基金就有11只，发行份额为268.89亿份，占比为68.54%。其中，4只定制基金便贡献了200亿元的规模。

此外，值得一提的是，几家大基金公司近期发行的基金也颇受资金追捧，其中有5只热销偏股基金也贡献了近200亿元的规模。以华夏行业龙头混合基金为例，该基金3月1日起售，仅销售5天，便提前结束发行，并于3月7日成立，最终发行规模为63.84亿元。

易方达港股通红利3月5日仅募集一天，便于3月7日成立，发行规模为40.12亿； 原本计划3月16日结束募集的银华心诚灵活配置混合基金，仅发行两天，便于6日提前结束募集，据悉该基金募集规模约30亿元。此外，2月26日开售的广发沪港深行业龙头正在募集中，据了解该基金已卖出40亿；同日发行的嘉实金融精选则于3月9日提前结束募集。

创新基金大举来袭

其实，伴随着发行市场的回暖，新基金也接连推出创新产品，成功吸引投资者的关注，简单来说大致分为以下几类：

首先，第二批FOF基金获批。尽管比预期中要晚很多，但第二批FOF基金还是来了，虽然仅有3只基金产品。来自证监会网站显示，中融量化精选、上投摩根尚睿混合、前海开源裕源混合成为第二批拿到批文的FOF产品。批文中还显示，第二批FOF将于6个月时间内安排发行档期，再加上此类基金获批后，大多采用快速发行策略，因此第二批FOF有望近期发行，新基金有望能在第二季度成立。

尽管第二批仅有3只产品获批，但是仍有细心投资者发现，产品类型有趋于多样化的可能。而从公开信息来看，前海开源裕源、上投摩根尚睿混合两只基金均为混合型基金，而中融量化精选基金的名称则出现了量化字样，这在FOF基金中也算是一个新亮点。中融基金表示，中融量化精选FOF将采用数量化分析方法来判研市场风险水平，以此来合理确定并调整风险资产的投资比例。

其次是“入摩”基金的正式获批。据悉南方MSCI中国A股国际通ETF及联接基金于2018年3月8日获证监会批复。MSCI中国A 股国际通指数（MSCI China A Inclusion RMB Index）是A股将于2018年6月纳入MSCI新兴市场指数的部分，能够完整地表现A股逐步纳入MSCI新兴市场指数的过程，反映A股国际化进程，成为A股与国际市场之间的重要桥梁。

3月9日，在率先申报境内首只追踪MSCI中国A股国际通指数的公募产品后，招商基金开年重磅产品——招商MSCI中国A股国际通指数型基金正式获批，该产品或成为最早直接受益于MSCI纳入A股利好的公募基金。据了解，截至目前，同时申报MSCI中国A 股国际通指数产品的基金公司共有7家，地处深圳的大型基金管理公司招商基金或将率先开启发行。

前期市场已发行4只MSCI 指数基金，但标的指数都不是MSCI中国A股国际通指数，与A 股纳入MSCI关联度低。业内同期还有5家基金管理公司上报了8只MSCI中国A股国际通指数产品（含联接基金），预计将陆续获批，为市场带来增量资金。

最后是养老目标基金产品，尽管目前尚未正式推出，但从证监会已经发布的指引来看，该类产品的正式获批估计只是时间问题。作为我国公募基金的新成员，养老目标基金力求在借鉴国外先进养老金投资模式的基础上，通过本土化的制度设计，实实在在为老百姓提供“看得懂、看得透”切实有效的养老金投资工具。

此外，浦银安盛基金日前绝对收益大家族又迎来新成员，由金牛基金经理褚艳辉领衔担纲的浦银安盛安久回报定开混和基金昨日正式发行，采用固收“打底”+权益增强。核心资产投资于各类债券资产，股票类资产的投资比例不高于三成。

基金后市青睐成长

对于后市，银华积极成长拟任基金经理孙蓓琳认为，当前盈利回升和资产价格重估这两大核心逻辑未变，行业龙头股走向世界有利于估值提升，再加上二八分化释放了部分成长股估值风险，外资增配A 股趋势显现，以及监管打破刚兑等利好政策出台，2018年A股市场大有可为。

具体到投资机会，孙蓓琳最为看好金融地产、先进制造业、消费、以及优质成长股。“先进制造业将持续受益于政策扶持以及庞大国内市场需求； 地产板块中龙头企业集中度快速提高，政策存在边际改善的空间； 银行受益于经济复苏而资产质量改善；TMT、军工等行业的成长股经过两年多的调整，部分优质标的性价比上升。”

同样，中欧基金也表示，来一段时间，优质成长股或仍有较高的配置价值。中欧预计，2018年大小盘盈利差或将有所收敛，小盘股的吸引力相对上升，建议投资者淡化大小盘风格，自下而上深挖价值股。中欧基金建议，投资者近期可重点关注银行，保险，券商，房地产，计算机，家用电器，白酒，商贸零售，医疗健康，交通运输等板块。