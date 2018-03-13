提升服务　找准定位-沪上银行家开年谋布局

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

“不忘初心 百年同行”——上海银行业沪上银行话开年新闻通气会近日在上海市银行同业公会举行。来自建行上海市分行、上海银行、交行上海市分行、浦发上海分行、招行上海分行、渣打（中国）、华宝信托的银行家代表畅议上海银行业新时代的发展思路和布局打算。记者注意到，各家银行对2018年的战略思考主要围绕防范金融风险、自贸区建设、科创金融、服务提升、支持“一带一路”建设等主题展开。

防范金融风险

金融安全是国家安全的重要组成部分，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题，防控金融风险则是中央对金融工作的突出要求。从各家银行相关负责人的发言内容来看，强化风险管理是2018年各家银行工作的重头戏。

上海银监局副局长周文杰在讲话中指出，当前上海银行业保持着稳健发展的势头，但也要清醒地看到面临的严峻形势。2018年上海银行业要强化大局意识、底线思维，打好防控金融风险攻坚战。

交行上海市分行副行长秦新祥介绍，在管控体系上，该行着力健全风险防控机制，不断完善“全覆盖、全流程、责任制、风险文化”为重点的全面风险管理体系和内控体系。在风控重点上，聚焦“黑天鹅”、“灰犀牛”等有可能爆发系统性重大风险的潜在事件，落实好银监持续治乱象的工作要求和具体部署，防范金融风险传染，强化信用风险管控。在风险文化培育上，上线风险文化信息共享平台，持续培育、宣传“稳健、平衡、合规、创新”风险文化和风险偏好。

招行上海分行副行长叶进认为，未来三年，“防风险、去杠杆、强监管”将是金融领域的主基调，宏观调整的同时，微观也会调整，银行业的发展将面临一定的挑战。招商银行上海分行2018年要进一步做好信用风险防控、交叉金融风险防控、跨境业务风险防控、操作风险和案件防控、社会风险防控，紧跟中央和监管政策导向，把风险防控作为当前中心工作。

支持自贸港区建设

2018年是浦发银行成立二十五周年，也是全行谋划新一轮发展的开篇之年。浦发银行上海分行党委书记、行长汪素南介绍，浦发将着力打造自贸业务、科技金融和私人银行“三大亮点”业务。首先要打造全行自贸业务创新平台。浦发将进一步发挥FT账户的自由结售汇和跨境联动的核心优势，积极支持自贸区、自由贸易港建设，将自贸业务持续打造成“蓝海获客渠道、规模增长动力、创新驱动枢纽”。

秦新祥介绍，在金融创新助力自贸区、自由港建设方面，该行着力做好对自贸区全面深化方案的解读和把握，加大产品业务创新，助力优质企业打开国际市场，加快“走出去”步伐。

叶进介绍，招行上海分行将积极助力上海自由贸易港区建设。随着自由贸易港区新政及配套建设的不断完善，将加大对企业和金融同业跨境资产业务的拓展力度，进一步发挥自贸、离岸平台优势。

支持科创中心建设

为贯彻国家创新驱动战略，全力支持上海科创中心建设，作为总部设立在上海的股份制商业银行，上海银行开展了面向科创企业的综合金融服务创新实践，为张江科学城、紫竹、漕河泾、嘉定、临港等一批高科技产业园区建设提供了全方位金融服务。

上海银行副行长黄涛介绍,该行目前已设立浦东科技支行，专业服务科创企业，为全行推广科创金融提供范本和经验。

黄涛透露，作为银监会指定的首批10家开展科创企业投贷联动试点银行之一，上海银行已向监管部门报送试点方案，申请设立投资子公司为科技类企业提供股权投资服务，目前正等待批复。

为了更好地服务上海科创中心建设，汪素南透露，浦发银行上海分行将成立科技金融中心，通过专业的经营团队、专用的风控技术、专项考核激励等方式，为科技型企业提供更加专业化的金融服务。

叶进表示，2018年招行上海分行将扶持科技型、创新型企业，支持科创中心建设。一方面强化与战略性新兴产业客户合作，并持续推进“千鹰展翼”计划。另一方面积极创新金融产品。基于科技企业较普遍的“两高一轻”特点，招行陆续高新贷、三板贷、科技履约贷、担保基金担保贷等创新产品。

提升服务品质

只有牢牢抓住服务这个关键，银行的价值才能真正得到体现，只有服务好了社会，才能自然而然地得到合理回馈。

建行上海市分行党委书记、行长段超良表示，2018年是银行业深入服务实体经济、全面回归本源的一年，建行上海市分行2018年的核心关键词是“优质服务年“，将以全面对接上海四大品牌建设，提高服务质量、完善服务体系、提升服务能级、让客户满意、让社会满意作为全年重要的目标任务。

“优质服务年”要如何开展服务？段超良介绍，要发挥传统优势，提供有特色的服务；支持上海发展，提供有力度的服务；优化服务体系，提供有品质的服务；体现大行担当，提供有温度的服务；开展调研走访，提供有格局的服务。

支持一带一路

渣打中国华东区总经理兼上海分行代理行长翟燕群重点介绍了渣打中国将支持“一带一路”倡议作为整个集团战略重点的具体举措。他说，由于历史的原因，渣打银行在“一带一路”沿线有着特殊的优势。一方面，渣打积极帮助中国企业走出去。从集团战略上成立了专门的“一带一路”策略执行委员会和工作小组，整合全球资源。另一方面，除了直接支持企业客户，渣打不断创新业务模式，与中国的金融机构进行深入的合作。

2018年1月31日，渣打银行与国家开放银行签署根据备忘录，双方将在“一带一路”倡议下加强合作，促进共同发展，推动人民币国际化，共同支持“一带一路”领域项目合作。双方同意，未来五年内上述领域合作金额为100亿元等值人民币。

据悉，渣打银行将在2020年底前为“一带一路”项目提供总值至少200亿美元的融资支持。