晨报记者 韩益忠



昨日，沪市震荡上行，创指冲高回落，科技股早盘表现强势，但随后有所回落。独角兽概念继续领涨两市，午后，股指拒绝盘中回补当日缺口，日K线强势三连阳；创业板指则劲升1.4%，收报1882.41点。成交量放大。

多股或受益直播平台

经历了一轮轮暗战和扩张后，直播软件开始迎来收获期。近日，国内多家直播企业纷纷被传将要踏上IPO的征程。其中就有虎牙、斗鱼等直播平台先后宣布其IPO计划，根据相关财务数据，多家直播平台已经实现盈利。

目前“独角兽”A股上市红利聚焦在人工智能、云计算、生物科技、高端制造行业，所以相关红利有可能不会辐射到直播平台公司。不过，若相关平台公司能够（在海外）成功上市，A股多家上市公司或将受益。

创新药定新目标

数据显示，截至2016年底，中国医药工业收入已达28062亿元，2010年至2016年复合增速达18.4%，远超全球医药行业平均增速。中国已成为全球第二大医药市场，正从仿制药大国向创新药大国崛起。

业内人士表示，在鼓励创新的制度变革下，中国已在多个领域实现产品创新，与国际差距逐渐缩小。未来10至20年，创新药行业将迎来最大的发展机会，中国必将产生数个超千亿美元市值的制药巨头、数十个市值过千亿元人民币的各领域龙头企业。

存量资金易游移

大盘在春节后，基本是围绕3250点到3350点这个区间内来回运行，由于存量资金也是不断游移在各个板块中，所以大盘一方面不缺乏赚钱效应，另一方面热点转换也很快，比如最近新经济概念股很强势，但昨日这类概念股不少冲高回落了，而久违的涨价题材股近日又有了活跃迹象：维生素、草甘膦、分散染料、有机硅、钛白粉、金属钼等概念近期表现抢眼，总之短期强势股上涨，是市场热钱挖掘的新方向，有些股票行情不一定有持续性，但一定有短线交易价值。

昨日创业板个股盘中出现不少炸板票，这与创业板在上周五大幅放量后，昨日又是大幅高开，留下较大缺口有关，1900点上是创业板前期一个重要整理平台，跨过这一平台估计不会一蹴而就，所以短期内要注意操作节奏变化。