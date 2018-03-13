风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

近期，大盘经过短暂调整后，再次全线上扬，沪指突破3300点，创业板指则放量大涨逾3%，个股普涨，题材概念活跃。

“尽管近日被炒热的‘独角兽概念’股逐渐开始分化，但这只说明市场最近的热点转换较快，这可能与当下政策性话题较多有关，但热点再怎么转换，投资的本质是‘好企业、好价格’ 的逻辑不会改变，有些股票业绩一般，全凭概念炒作当然不能持久，业绩优良的企业是一切选择的基础，追寻‘独角兽’ 企业同样也需要遵循这一原则，所以上周初股指回落，正是优劣股票一个扬弃的过程。”高智说。大盘下探年线后再次得到拉升，而且量能有效放大，使得股指已经摆脱了前期的震荡区间，后市仍维持强势。

“创业板迎来爆发式反弹，放巨量长阳已经突破了上方双线压力，为中小创的新一轮走强打开了空间，市场是不是又一次转强了？”娇娇问。

“其实不仅仅是中小创在走强，市场确实存在均衡性机会。技术上，近日受银监会下调拨备覆盖率消息影响，银行股止跌飘红，实际上就阻止了主板指数的走弱，而一直处于背离状态的创业板在迅速回调修正了指标后，也逐渐趋稳。”高智回答。他建议以积极的心态应对接下来的反弹行情，把握市场节奏，逢低主动操作。

“借着市场风向偏向中小创，近日游资再度蠢蠢欲动，各路热点题材、龙头股在打板资金接力下上演连板好戏，盘面出现较强赚钱效应，这个势头还会持续下去吗？”娇娇又问。

“近期维稳预期占主导地位，虽说按年报行情操作比较稳妥，但由于年报业绩佳的股票，前期往往已经有所表现，那些所谓的白马股、蓝筹股近期反而陷入持续的低迷状态，追逐这些股票很容易短线被套，目前增量资金入场积极性更多的是参与话题性操作。”高智说。他认为：技术上，多空会在年线附近形成拉锯战。在年线附近打造平台有利于夯实上涨基础，现在应该是积极抢做春季行情的大好时机。

今日行情预测：整理

仓位：70%