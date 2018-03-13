中消协：去年汽车投诉量环比增长34.3%-长安福特、一汽大众“荣膺”最受诟病冠亚军

晨报记者 林劲榆

长安福特成为最受诟病的车商，投诉高居车企第一。昨天，中消协发布了2017年汽车投诉分析报告，显示长安福特被投诉850次，排名第一，其次是一汽大众，被投诉806次。消费者最不满的三大问题是不履行三包义务、合同违约及产品性能问题。

售后服务虚假宣传问题集中

据统计，2017年全国消费者协会投诉与咨询信息系统共录入汽车产品(含零部件)投诉20474件，比2016年增长34.3%，其中65.32%的投诉对象是家用轿车，占比最大，其次是汽车零部件，占比25.77%。9月是投诉高峰期，投诉量占全年的18.2%。

汽车经营者的售后服务、合同及质量问题占比较大，分别为30.59%、22.19%和20.40%，3项问题合计占投诉总量的70%以上。

在汽车销售领域最常见的问题之一就是新车有维修记录。比如，伊先生2015年10月向厦门润宇汽车销售有限公司购买1辆大众辉腾轿车，价格525，000元，2017年12月20日查询车辆维修记录发现该车辆于2015年8月份有车辆维修记录，维修含车门锁拆卸安装、前部车窗升降器拆卸安装、前车门饰板拆卸安装项目。由于怀疑该公司以二手汽车充当新车销售，伊先生要求该公司给予合理解释并做相应处理。最终，该公司赔偿伊先生现金6万元等。

消协表示，售后服务、虚假宣传、假冒、安全、人格尊严、计量问题投诉量较去年同期出现不同程度的增加，其中，售后服务和虚假宣传问题投诉量增幅相对较大。

发动机故障投诉多

售后投诉的主要问题包括：不履行三包义务；不履行售后承诺；同一质量问题多次维修； 售后在三包期内收费修理等。

涉及合同问题的投诉主要包括：合同违约行为； 不平等格式条款；限制缔约自由等。涉及质量问题的投诉主要包括：产品性能问题；不合格商品问题；变质、损毁或灭失等问题。

比如，一消费者购买一台大众迈腾汽车，裸车价格174，900元，相关费用37，272元。第二天提车时刚启动汽车向前行驶，右后轮抱死，4S店维修人员随后拆掉车轮进行检修，向消费者承诺是小毛病，处理完就完全可以恢复正常使用。提车当天下午消费者和同事在行驶过程中发现汽车加油动力不足，下车检查发现车轴烫手，车轮再次发生抱死，消费者要求原价退车并承担所有费用，而4S店只同意进行维修。而后4S店作出让步，同意原价退车并承担所有费用共计212，172元。

中消协表示，消费者安全权、公平交易权、求偿权目前已成为经营者侵权高发区。汽车销售企业和服务企业是被投诉的主要对象，侵害消费者安全权的主要为汽车服务企业，侵害消费者公平交易权的主要为汽车销售企业。

从被投诉的具体问题看，前十品牌被投诉问题主要集中在发动机故障、涉嫌欺诈、强制保险和变速箱故障问题。其中，奥迪汽车的驾驶室问题和驾驶室异味问题严重，投诉量较高； 北京现代汽车的导航仪问题突出； 奔驰汽车的轮胎磨损等问题投诉量较高等。