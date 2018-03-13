中弘股份不规矩 重大利空不披露-深交所发监管函，提出警告

晨报记者 林劲榆

项目遭暂停，资金链紧张，股东撤出，沪深两市第二低价股中弘股份麻烦缠身。昨天，深交所发布监管函，谴责中弘股份未及时披露其海南项目遭暂停的消息。

种种迹象显示，中弘股份如果无法通过重组等利好支持该股股价，或将成为又一只跌破一元的仙股，面临退市危机。

利空公告姗姗来迟

在深交所管理部督促下，中弘控股股份有限公司于3月8日发布了《关于如意岛项目受“双暂停”影响的说明公告》。公告显示，海口市海洋和渔业局于2018年1月5日对辖区内包括如意岛的所有填围海项目下发通知，实施“双暂停”，即暂停施工、暂停营业。截至2017年9月30日，如意岛公司总资产为568,196.00万元，占公司2016年末经审计总资产的17.08%。

这则姗姗来迟的公告确认了已经被广为报道的中弘股份海南项目被暂停的重大利空，引起投资者哗然。

就此，昨天，深交所管理部发监管函发布了“中弘控股股份有限公司的监管函公司部监管函[2018]第33 号”。并指出，中弘控股股份有限公司迟延披露如意岛项目被暂停施工、暂停营业的行为违反了《股票上市规则（2014 年修订）》第11.11.3 条第（九）项的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

中弘股份坏消息缠身

对于困境中的中弘股份来说，这则公告无疑是雪上加霜。

中弘股份的大股东中弘卓业共持有公司股票2,227,657,410股，占公司总股本的比例为26.55%，根据中弘股份今年2月28日发布的一份公告，中弘卓业持有的大部分股份已经被质押，全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结。

今年1月30日，中弘股份发布2017年全年业绩预告称，公司预计2017年全年亏损10亿元，同比下降736.75%。对于巨亏原因，中弘股份称公司所属北京项目2017年度受北京3.17商办项目调控政策的影响，御马坊项目和夏各庄项目（商业部分）销售停滞，同时2016年度已销售的御马坊项目业主大量退房； 其他区域项目与上年同期相比销售收入也大幅下滑，导致本年度主营业务收入大幅下降。

中弘股份的前十大流通股相继减持。3月7日，“国都证券-浙商银行-国都景顺1号集合资产管理计划”提交《股份减持计划告知函》，计划减持不超过503,436,071股，占公司总股本的比例为不超过6%。

3月6日，股东“招商财富-招商银行-增富1号专项资产管理计划”宣布，将根据市场情况，以集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式对所持股份做出适当减持安排。该计划持有中弘股份股数968,085,105 股，占中弘股份总股本的11.54%。

在股份相继坚持的背景下，2月14日刚刚复牌的中弘股份已经跌去了近20%的股价，昨天报收1.59元。

根据中弘股份披露的信息，其控股股东中弘卓业正与中国港桥全资子公司港桥投资商谈重组事宜。而这也成为支撑该股股价的主要因素，以及避免跌破“一元”的一线生机。