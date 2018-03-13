F1季前测试收官-中国站应当还看“银红大战”

晨报记者 王 嫣

巴塞罗那季前测试收官，意味着距离2018赛季揭幕进入了最后的倒计时。而从10辆新车的初步印象来看，新赛季每一站的竞争都将更加激烈。这也意味着4月13至15日即将到来的2018一级方程式喜力中国大奖赛上，谁能够最终夺魁颇具悬念。



三大车队势均力敌

连续第四次以卫冕冠军身份投入季前测试，梅赛德斯保持一贯的低调风格，不急于展现新车W09真实的单圈速度，而是狂跑1040圈，这一相当于四分之三个赛季的里程，没有出现任何故障。从比赛模拟的圈速分析来看，奔驰车队依旧是新赛季的夺冠最大热门。

但法拉利在测试中的速度也毫不示弱。维特尔驾驶新车SF71H做出了季前测试里的最快单圈时间，他的队友莱科宁紧随其后。法拉利的新车同样在测试中没有出现可靠性问题。因此新赛季“银红大战”再现的可能性也相当之高。

而另一支劲旅红牛也在测试中展现出了极好的单圈速度，并且在长距离模拟中车速稳定。虽然过去四年里没有赢得过年度冠军，但红牛的赛车底盘沿袭了2010-2013四连冠时期的特长。这意味着，只要其使用的雷诺引擎在今年能够提升性能，红牛很有希望将世界冠军争夺变成一场三强大战。

中游集团显白热化

在三大车队身后，中游集团的竞争则已经在季前测试里显出白热化的征兆，首当其冲的就是雷诺的反弹。去年以年度第六完成赛季之后，雷诺继续加大投入，换来2018年赛车性能的提升，而且将在赛季首站启用更大的升级。

连续两年获得年度第四的印度力量虽然表现慢热，但将把重要的升级套件带到首站。与本田联手后的红牛二队，无论在可靠性和速度上都表现不俗。与此同时，哈斯和索伯的表现同样令人惊艳。反观改用雷诺引擎的迈凯伦，新引擎与底盘磨合的问题再度困扰车队，也给新赛季埋下定时炸弹。

季前测试结束之后，车队已经返回各自基地，力争在最后的十多天时间里在赛车上压榨出更多速度。观众朋友们也将有机会在今年的中国大奖赛上，见识他们真正的实力。

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