CBA季后赛四分之一决赛今晚打响-两组“总决赛重演”值得期待

见习记者 吴文俊 制图 张 继

CBA季后赛四分之一决赛将在今晚正式打响，赛制为五战三胜制（1-2-1-1）。

浙江广厦（1）vs 深圳马可波罗（8）

悬念指数：1星 精彩指数：2星

本赛季常规赛，浙江广厦以31胜7负的战绩，位列常规赛积分榜榜首，球队外援考特尼·福特森斩获常规赛外籍球员MVP。

深圳男篮刚刚经历10进8的同城德比考验，球队的整体发挥相当出色，尤其是本土前锋顾全，在两场比赛中场均贡献25.5分，跻身季后赛首轮得分榜前五。球队的超级外援萨林杰是深圳队重要的火力点，他的发挥将决定球队能否对广厦造成威胁。

从两队的整体实力来看，浙江广厦有着较大的优势，常规赛两次交手，广厦完成双杀。唯一的不稳定因素是球队状态，相比于深圳有两场10进8比赛的过渡，广厦需要在休战一个月后迅速提升状态。

辽宁本钢（2）vs 北京首钢（7）

悬念指数：3星 精彩指数：3星

辽宁队本赛季依旧保持着强势的发挥，以29胜9负的战绩位列常规赛积分榜第二位，不论是郭艾伦、韩德君领衔的本土阵容，还是两位外援大将，都在常规赛阶段充分磨合。

在先丢一个主场的不利局势下，北京男篮带着残阵杀入季后赛八强。对阵辽宁，球队在实力上落下风，阵中的伤员能否及时归队也成疑问。2014-2015赛季是京辽两队首次在CBA总决赛中相遇，最终北京队4比2战胜辽宁队。此番两队再度相遇，北京的团队篮球还是会让郭士强有所忌惮。

广东东莞银行（3）vs 新疆喀什古城（6）

悬念指数：4星 精彩指数：5星

上赛季总决赛对手将在本赛季季后赛首轮狭路相逢，这无疑是季后赛首轮最值得期待的一场对决。

两队在人员上都有不小的变动，广东队方面，朱芳雨的退役、杜锋的国家队征调都让球队在赛季初的磨合上出现了问题。球队外援方面，小外援的表现很难给到球队太多帮助，以至于很多时刻必须依赖易建联的超常发挥，对于这位年过而立的老将来说，体能考验巨大。不过，球队在季后赛开始前，找回了更加熟悉球队的小外援斯隆，专心备战疆粤大战。

新疆队的人员流失对球队的影响更大，周琦远赴NBA，让球队的内线防守饱受考验，而布拉切则是场外因素不断，肥胖、缺席训练等问题，让新疆不得不在赛季中期更换大外援，让布拉切得以快速恢复。球队同样在季后赛开始前，召回了这位强力中锋，并在训练赛中帮助其恢复状态。

对于两队而言，这场系列赛是对球队抗压性的考验，新疆队的阵容深度要强于广东，而广东整个赛季的状态要明显好于卫冕冠军。

山东高速（4）vs 江苏肯帝亚（5）

悬念指数：2星 精彩指数：2星

山东男篮本赛季取得了长足的进步，本土明星丁彦雨航继续着强势发挥，并且连庄常规赛本土MVP。外援方面，莫泰尤纳斯和劳森的内外搭档是联赛最出色的外援组合。尽管在季后赛开始前，劳森一度传言将要返回NBA，但目前他已经与球队会合。

江苏肯帝亚是本赛季崛起的黑马，在“小科比”马尚·布鲁克斯的率领下，球队在赛季初期一度登顶联赛积分榜，以常规赛第5结束赛季也是球队近几年的最佳成绩。不过，在备战季后赛的关键阶段，球队本土大将史鸿飞却意外遭遇骨折，很可能将缺席本赛季江苏队季后赛的全部比赛。

一方是外援风波刚刚解决，全军士气大涨；一方是战前主力受伤，球队轮换吃紧。这样的变数也让本轮系列赛失去了不少悬念，山东队过关应该问题不大。