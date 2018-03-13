亚冠小组赛第四轮今晚打响-申城双雄力争出线主动权

绿地申花 VS 水原三星 3月13日20:00



吴金贵：以较强阵容出战

晨报记者 甘 慧 本版图片 顾力华

昨晚，申花队主教练吴金贵在进行的亚冠小组赛主场对阵水原三星的赛前新闻发布会上明确表示，球队会以较强阵容出战这场小组赛。

如果能够在主场战胜水原三星，那么球队就很有希望从亚冠小组赛中出线，所以本场与水原的对决，申花将全力以赴。为此，此前的德比大战，吴金贵雪藏了球队的主力攻击手马丁斯。“很快又见面了，这周我们要经历三场很难打的比赛，其中两个对手实力很强。球队做了积极的准备，在球场上我们也演练了自己的技战术打法，伤病也在尽快恢复，但我们还是会以较强的阵容去迎接这场比赛。”之所以说是较强的阵容，是因为在球队的伤员中，如无意外的话，应该只有守门员李帅能在与水原的比赛中及时复出，曹赟定、柏佳骏、毕津浩、李建滨等其他伤员还是无法登场，所以申花无法以最强阵容迎战。

当然水原三星也非常重视这场比赛，他们在联赛中对德阳和廉基勋进行了轮换，吴金贵说，“我们注意到了他们在轮换，我们自己也做了轮换。第一次在客场交锋时我们防守做得不错，只让他们进了一个球。在主场我们会做得更好，而且进攻也会打得更好。”

说起第二天的比赛，吴金贵还表示，“大家都想拿下这场比赛，但我们在心理上还是很放松的，球队还是走在正确的轨道上，我们相信能给球迷带来快乐。”

在已经进行的3场亚冠，两场中超以及一场超级杯的比赛中，申花4平2负，未取得过比赛的胜利。问起这是否会给球队带来了一定的压力，随吴金贵出席了赛前新闻发布会的艾迪说，“我个人还是比较积极的，就是听从主教练的安排，在场上努力完成自己的职责。对于球队来说，尽管暂时还没有取得胜利，但还是在往一个好的方向走。”



蔚山现代 VS 上海上港 3月13日18:00

佩雷拉：要轮换，也要赢球

晨报特派记者 俞 炯（蔚山3月12日电）

上周六的中超第二轮上海德比后仅仅两天，上海上港就将在周二晚上客场出战和韩国蔚山现代的亚冠小组赛第四轮的比赛。

从3月3日中超首轮开始，到这场亚冠客场比赛，上海上港是十天双线四场的高强度节奏。佩雷拉在德比赛后就已经表示，“德比战之后，现在是一个比较合适的时间去对阵容进行轮换。因为不可能要求每个球员在每三天一场比赛的强度下接连踢比赛，接下来在韩国的亚冠比赛中，我会对阵容做出相应的调整。”周一下午的亚冠赛前新闻发布会上，佩雷拉再一次透露，球员轮换在他这场比赛的计划之中。

对手蔚山现代在上周六的K联赛第二轮比赛中，整个90分钟出场的球员中只有两人参与了上轮亚冠。“这意味着对手在体能方面更加好，他们的进攻会更加开放和更强势，也许会高位逼抢，对我们造成压迫。”佩雷拉说出了他最担心的问题，“因此明天的比赛我们要更聪明一些，聪明地控制比赛节奏，聪明地发挥出自己的水平。”

除了战术上的要求，佩雷拉表示他会做出一些轮换，“我们的比赛目的就是赢得比赛，会在这个前提下进行一些轮换。”

从目前的情况来看，联赛前两轮都没有出场的巴西中锋埃尔克森肯定是轮换的第一人选，他的“工作”重点就在亚冠。此外中场球员，尤其是防守型球员蔡慧康和艾哈迈多夫都比较疲劳，不知道佩雷拉是否会有大胆的轮换。另外后防线上，连续体能消耗巨大的边后卫于海和王燊超也有可能被轮换，球队的两名替补边后卫傅欢和张卫都随队来到了蔚山。

这样的轮换，其实上港队也是为了能更好地应对本周日中超第三轮客场和广州富力的比赛。