覆盖多种行业、注重可持续性发展、定位清晰-“好专业”助随迁子女获发展“入场券”

晨报记者 杨 虹□吴婉莹 制图/刘真

受到春节假期的影响，今年全日制普通中等职业学校自主招收进城务工人员随迁子女（以下简称“随迁子女”）的相关信息也来得比以往要“晚一些”。才刚开学，不少学生和家长就翘首以盼，准备等方案一出就报考心仪的学校。对此，我们采访了沪上部分中职校的校长。他们普遍表示，近几年来中职校在招收随迁子女的政策上变化不大，市教委和学校会给予学生充足的报考时间，学生和家长不必过于焦虑。与其赶着报考的“热潮”，不如好好思考哪些学校及专业更适合自己。

■政策微调

这些报考资格你满足了吗

自2008年来，上海的中职校就开始向随迁子女敞开了就读的大门。经过几年发展，已经有数万名随迁子女在几十所中职校继续学习，且能得到学费、生活费等方面的诸多优惠政策照顾。

中职校不仅有多项举措让随迁子女同享优质教育资源，更有越来越多的特色专业向其开放，其中包括大热的中高职贯通专业和各中职校优秀特色专业等。总体来说，在沪随迁子女的成长和成才路也越走越宽广。与此同时，随迁子女的报考资格也变得愈加规范。根据市教委发布的《关于做好2018年全日制普通中等职业学校自主招收进城务工人员随迁子女报名工作的通知》，对报名对象和条件都进行了一些调整——

1、提出明确的 《上海市居住证》签发日期：随迁子女报考本市中职校须提供其父母一方有效的《上海市居住证》，且必须是在2018年1月1日前签发或签注。

若签发日期在2018年1月1日后，需从2017年2月1日至2018年3月31日时间段内参加本市职工社会保险累计满6个月。

2、若父母一方为灵活就业人员，还需持其他证：父母一方是持有《就业失业登记证》的灵活就业人员，除了需从首次登记日起至2018年5月10日连续3年在街道社区事务受理中心办妥灵活就业登记外，还要持有2018年1月1日后签发的《上海市居住证》，或持有从首次发证日起至2018年5月10日有效期满3年的《上海市临时居住证》。

3、父母满足以上四种情况中的一项即可：不仅父母要满足条件，学生还必须是在沪初中连续就读3年，并手持有效身份证或户口簿原件及《上海市居住证》或《上海市临时居住证》的应届初三生。

据考试院相关人士介绍，在报名时有些家长因为未在规定时间内更新《上海市居住证》而影响签发、签注时间，或没有及时缴纳社会保险等等疏忽而影响子女报考，实在是很可惜，而首次网上报名和信息确认已经于1月10日结束。面对这种情况，他提示，一定要关注补报名时间（今年补报名的时间为4月13日及5月10日），学生需在有效期前持有效证明材料向学籍学校所在区招生考试机构提出申请补报名。“有些随迁子女从小就在上海念书，而且成绩也很不错，若因不满足资格而失去得来不易的报考机会，甚至影响未来在上海考大学，还是很遗憾的。”他说。



■更多优质专业

让随迁子女同享优质教育资源

近些年来，上海教育的“优质、均衡、公平”，不仅让更多的中小学生有机会享受优质基础教育，还有越来越多的中职校提供了更多优质专业让上海教育发展的成果更公平地惠及广大学生。为了让随迁子女能和上海籍学生享有同等优秀的教育资源，上海各中职校从一开始只有部分专业招收随迁子女，到现在的“全面放开”，也积累了丰富的经验。

“刚开始都是摸着石头过河，不知道会有多少随迁子女会到中职校学习。”上海市浦东外事服务学校（原东辉职校）招办主任浦伟萍回想起2008年时招生的情景，“当时只向随迁子女招了3个专业，而且录取的人数也比较少。”然而就在短短几年的时间里，青年技能人才在上海，尤其是一些热门专业的技能人才，已经成为当之无愧的“紧俏货”。为适应经济的发展和学生的需求，中职校纷纷向随迁子女“伸出橄榄枝”，在中高职贯通、特色专业上逐年扩大对随迁子女的招生规模，专业的种类也愈加丰富。

据上海商业会计学校校长陈文珊介绍，今年该校的中高职贯通专业除了会计、金融等强势专业外，还新增了计算机网络技术（信息安全）、国际商务（跨境电商）等专业，特别是前者是全市首个以“网络信息安全”命名的中高职贯通专业，对于有志报考信息类的学生很具有吸引力。

浦主任则介绍，浦东外事服务学校每年开设的专业都比较贴近市场，注重各专业的可持续性发展。如今年在面向随迁子女的中高职贯通专业上，新增了“计算机网络技术（云计算方向）”和“新能源汽车技术”专业，为的就是培养出更多更适合区域经济发展的复合型人才。

上海市贸易学校将更为聚焦专业建设，深挖专业的可塑性。如数字媒体技术应用专业就特别注明了偏重于“新媒体影视”方向，为随迁子女的未来发展指明了方向。

专注培养医药类专业人才的上海市医药学校，今年在面向随迁子女的普通专业上“做文章”，新增了“医疗器械维修与营销”“老年人服务与管理”等专业，培养学生不再囿于医药，而是既了解医药，又具有营销能力、服务意识的人才。



■“钱”途VS兴趣

根据个人兴趣和自身条件选专业更靠谱

“毕业即失业”这句戏言似乎并不适用于中职校毕业生。中等职业教育如今是高就业的“金字招牌”，2017年分布在上海65所中职校的随迁子女就业率高达98.86%。他们中既有世界技能大赛的奖牌获得者，也有众多活跃于国内外赛事中的身影，而这与他们自身的“选择”和努力脱不开干系。

“读哪所学校？”也变成了让学生纠结的问题。目前在商会校就读的小李和小宁以自己为例传授了“经验”：首先，在选择前要多参观、多咨询，不要因自己是随迁子女而感到自卑。中职校在招生时大都设有开放日，提供学生到校参观、体验、咨询的机会。应抓住机会，了解学校环境、师资、校风、就业升学率、实训情况及专业设置等，对中职校的实力有一定了解。其次，根据自身条件、喜好进入学校后，切忌“后悔”。每个学校都有提供学生锻炼、展示自我的机会和平台，如星光计划、商贸杯、校企合作项目、国际交流等。“在学校的大力支持下，我有幸参加了芬兰创新创业培训项目。期间校长、老师和同学给了我很大帮助，我不仅技能提高了，人也变得自信了不少。”

在如何选择专业方面，各中职校的校长和招生办老师给出了建议。

上海市第二轻工业学校校长凌萃祥表示，学校对随迁子女一视同仁。他认为“授人以渔比授人以鱼”更重要。在学习阶段，“学会方法”能受用一生，学校也更看重学生今后发展的潜质如何。他建议，随迁子女也可以关注各校的“奖励专业”，因为这些专业不仅代表了市场上人才缺口较大的行业，也能在一定程度上减轻家庭的经济负担。

根据专业的难度或技术要求，学习时间跨度也不相同。如上海市工业技术学校、上海信息技术学校等校，除了五年一贯制的“中高职贯通专业”外，还分设有四年制和三年制的普通专业。上海信息技术学校校长陈强给我们“算了一笔账”：该校的“工业机器人应用与维护”“软件与信息服务”等专业，如果只学3年，除去学习基础知识、到企业实习等所花时间，实际学习专业技术只有1年半的时间。将专业延长至4年学生也会学得比较扎实。

在面对众多专业时，不少学生和家长都感觉茫然，不知道该如何选择。据了解，商会校今年将会加入新的服务环节——为录取的随迁子女提供专业选择测评，分别从心理、能力、性格、资源等方面为学生分析利弊，给出建议。

除了科学的测评外，众多校长和老师们都一致认为“兴趣是最好的老师，同时也需结合自身条件进行选择”。在他们看来，无论是中高职贯通专业还是普通专业都有各自的优势和不足：中高职贯通是“多、快、好、省”的培养模式，既能提高培养效率和规格，又能给予学生和家长更清晰的定位，但名额不多，竞争也比较激烈； 普通专业则多为学校的重点建设专业，专业可塑性较强，毕业之后选择面更广。“学有余力的学生可以考虑中高职贯通，但还是要从自己的兴趣入手。”

他们特别提醒，在选择专业时，要注意部分专业的特殊要求，如浦东外事、中华职校、商贸旅游学校的航空类专业，二轻工业的“服装展示与礼仪”“美容美体”等专业出于行业性质，对学生的外在形象有一定的要求。学生一定要结合自己的情况谨慎选择。

最后，陈强校长给出建议，随迁子女可以先思考一个问题：未来是留在上海就业还是回到家乡做贡献？如果是后者，应该根据家乡的整体经济、区域发展来选择专业会更好。