智利“亿万富翁”总统宣誓就职-皮涅拉承诺执政后将使智利经济增长率翻一番，在拉美率先成为“发达国家”

晨报记者 徐惠芬 综合报道

当地时间3月11日，智利新任总统塞瓦斯蒂安·皮涅拉宣誓就职。今年68岁的皮涅拉是智利著名的“亿万富翁”总统，这也是他第二次当选智利总统。

当天宣誓就职的还有政府23名新内阁成员，其中包括新任的“作家外长”罗伯托·安普埃罗。



多国首脑出席仪式

当地时间3月11日，智利新任总统皮涅拉在位于智利第二大城市瓦尔帕莱索的国民议会宣誓就职。

当天的就职仪式由智利参议院议长卡洛斯·蒙特斯主持。蒙特斯为皮涅拉佩戴了蓝、白、红三色的总统绶带，而卸任总统巴切莱特则把象征总统权力的奥希金斯五星徽章交给皮涅拉，完成了总统权力交接。

多个拉美国家的首脑出席了此次就职仪式，其中包括阿根廷总统马克里、秘鲁总统库琴斯基、巴西总统特梅尔、墨西哥总统培尼亚。此外，中国国家主席习近平特使、十二届全国政协副主席马培华也出席了权力交接仪式。

智利总统“二人转”

有意思的是，从2006年开始，智利总统就在皮涅拉和巴切莱特两人之间轮换。2006年至2010年，巴切莱特任智利总统，由此也成为智利首位女总统；2010年至2014年，皮涅拉出任智利总统；2014年至2018年，巴切莱特再任总统；而现在，又由皮涅拉担任总统了。根据智利宪法，总统任期4年，不能连选连任，但可以隔届再选，且次数不限。

皮涅拉此次能当选，主要靠的是“经济牌”。皮涅拉曾就读于美国哈佛大学，精通经济，是智利出名的成功企业家，拥有智利最大航空公司——智利航空公司、智利电视台（CHV）、科洛科洛足球俱乐部、拉斯孔德斯医院等知名企业的股份。

在皮涅拉上次担任智利总统期间，该国经济表现不错。得益于铜价高企、2010年8.8级大地震灾后重建以及一系列行之有效的促增长措施，在皮涅拉任期内，智利年均经济增幅超过5%。

这一次，这个“亿万富翁”总统承诺，执政后将使智利经济增长率翻一番，在未来4年里创造60万个就业机会，使智利在拉美率先成为“发达国家”

他还承诺降低企业税、提高职工工资和养老金水平、打击犯罪等。

作家出任外交部长

当天，在卸任总统巴切莱特及其内阁成员离开国民议会后，皮涅拉签署了委任状，23名新内阁成员随后宣誓就职。

在这23名内阁成员中，有7名为女性。内阁成员平均年龄55岁。

在所有的内阁成员中，新任外交部部长颇引人注目，为64岁的作家罗伯托·安普埃罗。

安普埃罗是智利著名的畅销书作家，其代表作之一《斯德哥尔摩情人》 于2003年出版后，首批1.7万册在5天内售罄，出版社不得不临时加印；2008年出版的《聂鲁达的情人》则连续4周占据智利畅销书榜单首位。

虽然外界担忧，这个“作家外长”外交经验不足，但安普埃罗算是皮涅拉的“老部下”，在皮涅拉的上个总统任期内，曾先后担任智利驻墨西哥大使、智利全国文化和艺术委员会主席。