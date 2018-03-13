英国一批超市禁向16岁以下儿童销售功能性饮料-过量饮用功能性饮料或影响儿童发育

晨报记者 徐妍斐

日前，出于对高含糖量和咖啡因的担忧，一大波英国超市宣布，将禁止向16岁以下青少年出售功能性饮料。

记者走访沪上超市卖场发现，功能性饮料被归类在普通“饮料”的货架上，除保健食品外包装可以找到不适合少年儿童饮用的标注外，其余营养素饮料、运动饮料均无提示。

华东医院营养科副主任医师谢华表示，功能性饮料中的高糖和咖啡因，可能影响儿童的成长发育。然而，许多家长和儿童并未充分认识到功能性饮料对于儿童的负面影响。

儿童既不需要也不适合饮用功能性饮料。首先，功能性饮料往往含糖量较高，大部分以糖浆为主要物质，儿童摄入过多，可能引起挑食、偏食等情况，影响孩子的正常饮食，甚至导致肥胖和龋齿。而且，一些功用性饮料含有会使中枢神经兴奋的咖啡因，或有牛磺酸、葡萄糖、矿物质、电解质、赖氨酸等成分，儿童正处在发育阶段，运动量较小，如果长期过量补充这些成分，会加重体内自我调理的担负，可能对孩子消化系统和肾脏、肝脏以及神经系统产生影响。其实不仅仅是功能性饮料，一般的甜饮料儿童也应该尽量少喝，提倡饮用白开水或者矿泉水，饮食上多吃新鲜瓜果蔬菜。

——华东医院营养科副主任医师谢华



只适合某些特定人群

功能性饮料在全世界都很流行。去年，全球各地就有超过500种功能性饮料上市。最近，英国一批大型超市采取行动，Asda、Waitrose、Tesco和Co-op等超市将限制每升含有超过150毫克咖啡因的功能性饮料出售给16岁以下的人群。Co-op超市表示，他们意识到孩子们“越来越关注能量饮料的消费”。

英国的相关行业标签指南规定，每升含有超过150毫克咖啡因的软饮料必须对其高咖啡因含量提出警告，并且不建议儿童、孕妇或哺乳期妇女及对咖啡因敏感的人饮用。

根据国际饮料行业协会的规定，功能性饮料是指具有保健作用的软饮料。中国软饮料分类标准中给功能性饮料，即特殊用途饮料下了定义：通过调整饮料中天然营养素的成分和含量比例，以适应某些特殊人群营养需要的饮品，包括运动饮料、能量饮料、营养素饮料和其他特殊用途饮料四大类。

功能性饮料与普通饮料的最大不同在于添加了功能因子。但功能性因子的作用到底如何，目前国内尚无充足的科学检测结果。

无具体行业标准规范市场

早在2015年的“3·15”，浙江省、杭州市消保委就曾联合开展功能性饮料比较试验，红牛、佳得乐、尖叫、启力、脉动等14批次功能性饮料都在测试名单上，这次比较试验的结果是：功能性饮料对孩子的健康成长不利。报告建议，不要盲目相信功能性饮料的作用，对于功能性饮料要做到“不看，不买，不喝”，身体力行地给孩子建立健康饮水的观念。

9日，记者走访沪上超市、卖场，发现功能性饮料普遍被放置于普通饮料货架，除一些被明确为保健食品的功能性饮料外，其余均无对儿童的标注提醒。在十余款功能性饮料中，健力宝、红牛、日加满饮品、东鹏特饮维生素功能饮料是有“蓝帽子”标志监管部门认可的保健食品，记者注意到，健力宝、红牛、日加满在包装说明上，用加粗字体标注不适宜人群有“少年儿童”。东鹏特饮虽然也标注适宜人群仅限成人，不适宜人群少年儿童和孕妇，但未加粗，且使用的是黄色字体，不够醒目。

其余六七款非保健食品的功能性饮料，则瓶身包装上均找不到有关对适用人群的提醒，而是强调了各自的特点和优势。魔力运动饮料宣传“特别添加氨基酸”，查看配料表，发现除了首位的“水”外，“白砂糖”“结晶果糖”“食用葡萄糖”三种糖类成分紧随其后；水动乐营养素饮料，强调“轻补给，点滴果蔬浓缩成分”；佳得乐运动饮料，强调“补充水分、电解质、能量，含钠、钾”……记者也注意到，和前述四款保健食品都含有咖啡因不同，这些非保健食品的功能性饮料配料表中并无咖啡因。

业内人士表示，目前我国功能性饮料在高速发展的同时，也存在缺乏具体行业标准、市场准入门槛低、行业竞争无序等问题。建议相关部门抓紧制定和严格执行相关行业标准，企业也应提高自身觉悟和社会责任感，如在产品显著位置标注“适合某类人群、某类人群不宜”等字样。