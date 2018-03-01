奉贤区创新无证餐饮微信举报小额快速奖励机制-看到无证餐饮店可微信举报

晨报记者 徐妍斐

看到一家脏乱差的无证餐饮店，打开微信，留言或上传照片皆可举报成功……这就是奉贤区独创的无证无照餐饮微信举报小额快速奖励机制。

记者了解到，自实施以来，该机制已受理涉及全区各街镇的无证餐饮经营行为举报375起，查实347起、517家，发放举报奖励12000元。

微信举报检查人员“出马”

5月16日，网友“对心开火”发现奉城镇新奉公路4616号家常小炒涉及无证经营，便通过“食安奉贤”微信公众号进行了举报。5月18日，奉城镇食药安办组织奉城市场监管所等部门对新奉公路4616号进行实地检查。经查，这里确实有一家无证经营的“家常菜馆”。检查人员当场开具停止经营活动通知书，要求当事人立即停止非法食品经营行为。5月27日，“对心开火”通过微信拿到了举报奖励30元。

同一天，网友“二娘”、“吴雪超”也分别通过“食安奉贤”微信公众号反映西渡街道鸿宝新村2号楼下及南庄路、轿行路公交站牌附近的无证餐饮店。经监管部门的实地检查后，举报属实，无证餐饮店均被要求立即停止非法食品经营行为，并进行相关处置。两位网友也在十天之内拿到了30元奖励。

在日前举行的奉贤区2018年食品安全暨违法违规经营综合治理工作会议上，奉贤区食药安办主任、区违治办主任马金舟介绍，利用“食安奉贤”微信公众号，奉贤区开展无证无照餐饮微信举报小额快速奖励工作，已受理涉及全区12个街镇无证餐饮举报375起，核实无证餐饮经营行为举报347起，涉及单位517家。

9个工作日内就可拿到奖励

市民通过微信举报无证无照餐饮，流程简便。举报人无需递交书面材料，只需通过手机，以留言、照片或视频的任何一种或多种形式向“食安奉贤”微信公众号反映无证无照餐饮信息，监管部门收到投诉举报后，3个工作日内受理，3个工作日内核查处置，3个工作日内完成奖励资金发放，全部流程最长不超过9个工作日。

微信举报简化了流程，突出了一个“快”字，实现了“举报快速受理、线索快速核实、奖励快速发放”，据统计，最快的从受理、核实到奖励资金发放仅用了2个工作日，所有案件的平均奖励资金到位时间缩短到4-5个工作日，真正体现了精准和快捷。

为防止这一奖励措施被一些特殊人群恶意利用，《奖励办法》对一些特别情形作出了限制性规定，以预防因恶意举报导致的执法资源和财政资金的浪费。

针对群众反映强烈、环境脏乱差的无证无照小餐饮，2017年奉贤区还先后开展了食品安全整治“百日亮剑行动”、“百日立功竞赛”等系列专项整治活动，共开展食品生产经营企业监督检查6347户次，责令整改1677户次，立案查处违法违规经营户196家；排摸无证无照餐饮户2802户，累计整治“销项”无证餐饮户2721户，整治完成率97.11%。