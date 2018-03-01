率队参加美国学术十项全能赛中国赛-市北高二女生获“青年领袖奖”

记者 林颖颖

晨报讯 这是目前国际上针对高中生综合学术能力的最高层次的比赛，也是电影大片《蜘蛛侠：英雄归来》中屡次提到的一项比赛，还曾被美国前总统克林顿评价为：“不仅仅是学会更多知识，而是获得一种学习的能力，一种可以快速面对未来复杂问题提出解决方法的能力。”

这就是美国学术十项全能赛（英文简称USAD），至今已有50年历史。2018年USAD中国赛2月底在广州举行，全国近100所知名高中的2000多名高中生参加。市北中学高二女生邱易获得了“青年领袖奖”——全国仅6人获此殊荣，其中华东地区2位获奖者均来自上海，除了邱易，另一名同学来自上外附中。

到底要有怎样的素养能力和培养环境，才能获此殊荣？记者昨天来到市北中学实地探访。

昨天中午，记者来到市北中学。校文化中心主任、USAD代表队总教练陈世东拿出一张刚刚收到的奖状：USAD中国赛主办方授予市北中学邱易同学的“青年领袖奖”。

陈老师说，USAD是现在美国乃至国际高中生综合学术能力的最高层次比赛，这是该比赛进入中国的第四年，今年主题是“非洲”，学生们通过对“非洲”这一主题的深入学习，对非洲的文化以及各学科知识有了更加生动的理解与拓展。“这次可能是历年来竞争最激烈的一届比赛，北京四中、101中学、人大附中、上海中学、上外附中都来了，全国96所名高中的2000多位选手参加了比赛，上海有12所中学参加！”

市北中学英语十项全能社团导师张明杰担任英语专业教练，他告诉记者，这次USAD市北中学代表队有7名同学，邱易是队长，“她尽心尽责，不仅自己表现出色，而且把队伍带得很好”。

“所谓十项全能，就是十个学科的考核。包括社会科学、科学、数学、文学、经济、艺术、音乐这7个客观学科，每个科目50题1000分，还有演讲、面试、写作这3个主观学科。”邱易说：“在比赛之前，主办方发放了各个学科的教材，必须认真研读，但是仅仅了解知识还不够，还要考核综合分析能力和思考能力。”

四天的比赛中，除了紧张的笔试、口试，还有超级问答、小组创意赛等环节，从各方面考验选手的知识面、创新能力、动手能力。

在USAD中获奖，对于申请国外大学有很大的优势。比如在美国学术界，这项比赛就得到广泛的认可。2016级哈佛新生调查报告显示有17%学生参加过学术十项全能及相关活动。

不过，邱易告诉记者，自己还是想就读国内的大学。“最想考上海财经大学的金融专业，大学毕业后我想创业。”