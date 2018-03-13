联通首推eSIM 6座城市成为首批试点-国行版苹果手表能独立打电话了

晨报记者 吴正彬

与前几代苹果手表相比，新版苹果手表一大特点就是可以独立通话，但由于当时在国内还没有运营商正式支持其蜂窝网络服务，才导致其在国内无法实现独立通话，让不少用户感到失望。（详见《新闻晨报》2017年12月15日A12版）

日前，中国联通宣布在上海、天津、广州等6座城市率先推出“eSIM一号双终端”业务，这也意味着国行版新版苹果手表终于可以独立通话了。



可免费试用一年

苹果公司于去年9月发布了Apple Watch Series 3，该手表在之后的销售中颇为火爆。不同于第一、二代苹果手表需要连接到i-Phone或接入已知的无线局域网络才能拨打和接听电话，Apple Watch Series 3首次搭载了eS-IM技术，支持将手机号码写入设备芯片中，以取代传统的SIM卡、SIM 卡槽等形态。该技术使得Apple Watch Series 3可以独立实现蜂窝通信功能，即独立拨打和接听电话。不过，自该产品发布后半年左右的时间里，国内一直没有运营商正式支持其蜂窝网络服务，导致其在国内无法实现独立通话功能。

直到最近，中国联通宣布正式在上海、天津、广州、深圳、郑州、长沙6座城市率先启动“eSIM一号双终端”业务的办理，很多Apple Watch Series 3用户心中的缺憾才总算得以弥补。值得一提的是，中国联通此次推出的这项业务，有一年的试验期，期间用户可以免费试用。而据上海联通方面介绍，上海联通用户在2018年12月31日前办理该业务，可享受免13个月（含办理当月）业务月功能费和开通费。

办理业务有条件限制

一名曾在去年12月份购买了Apple Watch Series 3的市民表示，当初他购买这款产品主要是为了户外运动时使用，但到手后才发现说明书中的独立通话功能在国内根本无法使用。“没办法，这几个月出去运动还是只能带手机，怕工作上的事无法及时沟通。不过，运动时带手机真的很不方便。所以我一直在等这个手表的独立通话功能得以正常使用，还好没让我等太久。以后这个手表终于派上用场了！”

据上海联通方面介绍，截至目前——也就是在推出“eSIM一号双终端”业务后不到一周的时间里，仅上海地区就已经有数千名用户办理了该业务。目前，暂时只有Apple Watch Series 3这一设备支持该业务，但后续可能还会有更多设备支持。

此外联通工作人员还提醒，要办理该业务必须满足几个条件：拥有一块国行版GPS+蜂窝网络的Apple Watch Series 3以及一台6代以上的iPhone或iPhone SE；iPhone系统版本升级至iOS11.0及以上，运营商版本升级至29.1及以上；iPhone内的SIM卡使用中国联通套餐。用户可以直接在线上开通，也可以到营业厅办理。

将提升用户的使用体验

通信行业资深专家项立刚表示，eSIM技术能把手机号码等信息直接写在手机等设备里，让这些设备得以进一步做小做薄，而且它还有望打破在一台设备上使用的运营商数量的限制，从而提升用户的使用体验。严格来看，此次联通推出“eSIM一号双终端”业务有试点的意味，还局限在少数设备的使用上。不过从趋势来看，eSIM未来很可能将取代传统的SIM卡，只是它的广泛推开还需要一定的时间。

同时，项立刚还指出，eSIM的广泛推开对运营商是具有一定挑战的：eSIM没有实体卡，对于用户的识别假如只是依靠代码，怎样确保账号的安全是一个需要考虑的问题；此外，包括运营商对用户的服务和管理方面，比如系统如何识别账号和设备，营业厅怎样写卡、换卡，未来也都可能面临挑战。