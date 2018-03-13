一份预算有11处“低开高走”市消保委：施工中慢慢抬价成装潢公司普遍手段-家庭装潢成交价竟比预算高出22倍

晨报记者 李晓明

每个家庭在装修前都会有一个大概预算。然而，由于家庭装潢工程通常涉及较多环节，专业性较强，很多消费者因缺乏专业知识和经验，容易被“坑”，最终的结算费用要远高出预算费用。日前，市消保委发布的“家庭装潢社会监督”调查结果显示，“低开高走”成为装潢公司的普遍手段，实际费用比预算普遍高出20%。最离谱的一份报价单，实际费用比预算高出了22倍。

肆意抬高结算价格

先开一份比较低的预算打动消费者，然后在实际施工中慢慢抬价，这种“低开高走”的手段已经成为装修行业普遍的坑人招数。

在此次调查中，最离谱的一份家装合同上显示，预算中有11处采用“低开高走”的方法。按预算清单显示，该11处预算价格仅为418.7元，而施工变更单上价格却大幅上升到了9754元，足足比预算价格要高出了22倍！

装修公司是如何坑骗消费者的呢？可以通过下面两个细节看出，一个是“新排插座（2.5m2）电线项目”：预算价款4.3元；施工变更单上价款却高达2189元； 另一个是“开关/插座项目”：预算价款29元； 施工变更单上价款变为2088元。仅仅这两个小项目，就比预算费用多出了4000多元。

明明消费者只有最初的预算，最终结算费用却高出不少倍。关于预算与最终费用之间，是否有规定呢？

记者了解到，根据《上海市家庭居室装饰装修施工合同》 要求，装饰装修最终结算费用不得超过总价款（预算价）的5％。然而，在实际操作中，虽然施工过程中部分项目会有增减，但有的家装公司有意识地以“按实结算”为幌子，无视相关规定，肆意抬高结算价格。

据统计，本次活动中，多数家装的决算金额较预算时均有不同程度的增加，平均增幅为19.68%，预算与决算金额相差最大的竟高达76095.83元，增幅高达45.33%。

装修“两大坑”需留意

装修初步完成后，竣工验收是全面考核家装工作、检查是否符合设计要求和工程质量的重要环节。本次社会监督中，相关专家和检测机构严格按照《住宅装饰装修验收标准》（以下简称《标准》）进行测量和检查，发现诸多明显的质量瑕疵，给消费者入住以后的生活带来很大的影响。

例如，检测人员就在上海臻显装饰工程有限公司的工程现场发现：公司没有在露台与室内等处做好防水处理，给今后留下渗水隐患；而且公司还存在随意改动公共燃气管道和燃气表具等问题。

此外，家装还存在资料不够健全的问题。家装过程中，一张规范的装修、设计图纸和清晰的隐蔽工程光盘（照片）对消费者来说就是一份实实在在的保障，这不仅是公司施工时的依据，更是消费者日后维修的凭证。

本次社会监督发现，上海臻显装饰工程有限公司等2家公司未将隐蔽工程光盘（照片）提供给消费者。活动中还发现某公司冒名一家较为知名的家装公司与消费者签订装潢合同，不仅合同上存在较多的不规范问题，且工程质量上存在诸多瑕疵，为消费者今后维权留下隐患。



[市消保委提醒]

勿迷信低价装修

市消保委呼吁，本市家装公司要转变以往经营模式，诚信经营。并提出了两大要求：一是家装公司应把预算和决算差额控制在合理水平内。确保竣工结算的上下增减幅度控制在总价款（预算价）的5％以内。二是要严把施工流程关。从设计、施工到竣工的任何一个环节，严格执行《上海市住宅装饰装修验收标准》和《住宅装饰装修服务标准》的规定，认真履行规定中的每一个要求，力求设计与施工的一致性。

市消保委建议消费者，应选择诚信度较高的正规家装公司，在签订合同前要认真查看企业法人营业执照、建筑业企业资质等证书，千万不要轻信企业广告、迷信低价装修；消费者在签订合同时必须注明材料的具体品牌、型号和数量，以防公司在装修过程中以次充好、低开高走。