乍暖还寒的初春，最需要“春捂”-明起一周难见晴 气温又要降

记者 徐妍斐

晨报讯 新的一周在阳光中开始，今天申城进一步变暖，白天最高气温可达23℃左右，成为本周最“热”的一天。明天起申城天气要“变脸”，阳光明媚再度转为阴雨，气温也将逐步走低。周三、周四阵雨来报到，周五将有明显降温，最高温度仅13℃。

这两天的天气可谓十分舒适，花儿开放，白云飘飘，阳光暖着大地。而三月天也像“孩子的脸”，说“笑”就“笑”，说“哭”就“哭”。本周中后期受冷暖空气共同影响，将多阴雨。正值“雨水”时节，雨水频繁变多本是常事。不过气象资料显示，今年3月上旬降水量为55.3毫米，降水量比常年同期多出近1倍。

昨天是“九九”的最后一天，到此，2018年的“数九寒天”全部过完。九九尽、春天来，那么，申城本周能入春吗？答案是：希望很大。如果不出意外，今年的入春时间是上周末或者本周初。

本周中前期的这波温暖不会维持太久，周五降温后，申城气温总体在8℃-16℃。其中下周一、下周二最高气温可能还会降至11℃。

俗话说，“春捂秋冻”，乍暖还寒的初春，最需要“春捂”，这是为了调节人体的恒定温度，让人的体温保持在37℃左右。中国天气网上气象专家表示，“春捂”有四大标准。首先，15℃是“春捂”的临界温度，高于15℃可以不“捂”，低于15℃就要多穿点。第二，日夜温差如果大于8℃，早晚也该“捂”起来。如果冷空气要来袭，那么在降温前的24-48小时里开始“捂”是比较及时的；而如果气温已经开始回升，体弱的老人和孩子也要多“捂”一周才能减衣，让身体足够适应。