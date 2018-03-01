对标国家“脑计划”，脑病中心启动-老年脑疾病诊疗也有绿色通道

记者 陈里予

晨报讯 随着欧、美、日相继启动各种人脑计划，中国也全面启动自己的脑科学计划。上海开始对标国家“脑计划”，首次对接到市民家庭，应对老年脑疾病。昨天，瑞金医院脑病中心（以下简称“脑病中心”）在瑞金医院卢湾分院露面，联手打通脑卒中治疗康复绿色通道。

患“脑病”的人口数量正在处于快速增长态势。脑卒中、帕金森病、阿尔茨海默病等一系列老年性脑疾病，诊疗康复难度大、经济负担重，给医疗与养老体系带来巨大压力。

瑞金医院副院长沈柏用透露，瑞金医院脑病中心试图解决两个问题：老年痴呆和帕金森疾病的早期预警和诊断；以及微创甚至无创干预与康复。记者了解到，这个脑病中心以瑞金医院为主体，联合瑞金医院卢湾分院、瑞金康复医院等区域医联体单位共同成立。

未来，脑病中心将以老年常见的神经退行性疾病、脑卒中等老年常见和多发脑疾病为核心，打造“临床诊断中心”、“无创/微创治疗与研究中心”、“康复中心”三位一体的临床中心。为此神经内科、神经外科、功能神经外科、康复医学科、麻醉科、影像科等专家都将联合攻克。脑病中心拟建立“脑卒中诊疗一体化绿色通道”，“瑞金总院-卢湾分院/瑞金康复医院-社区”规范转诊，患者在疾病的各个阶段和各不同程度均能得到适宜的医疗服务，提高脑卒中急救成功率、降低致残率和致死率。

脑病中心不仅仅看病，最顶级的脑科学家都会加盟！上海交通大学医学院基础医学院、中科院神经所等神经系统疾病学科的科学家都会在这里和医疗界顶尖专家联手，将形成基础与临床结合、临床诊疗与研究强强合作模式。

瑞金医院院长瞿介明表示，脑病中心的成立，将充分发挥医联体联动功能，积极探索和尝试“大专科、小综合”的医联体合作发展新方向。通过搭建转化医学平台、促进人员流动与培训、加强前沿技术合作等，积极推动疑难危重罕见疾病与多发病的临床诊疗和研究的规范化、标准化、同质化以及国际化，推动和实施“健康中国、健康上海”战略，对接国家“脑计划”。