“潮”商场必备的Wi-Fi、电子导览、充电宝、停车移动支付，有一家竟缺了3项-4家商场服务台可免费借充电宝

编者按：“要购物，到上海！”作为上海四大品牌之一，我们这座城市究竟该如何对标全球城市，进一步增强“上海购物”的吸引力，进而建成与卓越的全球城市定位相匹配、具有全球影响力的国际消费城市呢？除了过硬的商品质量，消费环境的舒适度、便利度，同样会对每一个来上海购物的消费者产生切身而直观的影响。

近日，新闻晨报派出多路记者，逐一走访了上海30家深受消费者喜爱的商场，对这些商场购物的“软环境”，“大到支付手段是否多样，小到是否有婴儿车租借”，进行了全方位测评。

晨报首席记者 张益维

晨报记者 肖 翔

对如今的年轻人来说，出门购物，最尴尬的就是遇到以下情况——逛街到一半突遇手机没电；明明有电却连不上Wi-Fi；想要移动支付却发现商家只收现金……而此时想向商场求助却发现商场也爱莫能助。

一家不够“潮”的商场会瞬间让年轻用户的购物体验降至低谷，乃至丧失购物欲望。同样，一家足够“潮”、足够贴心的商场，也会赚足年轻人的好感。

那么，上海商场的“潮”指数到底如何呢？晨报记者挑选了申城10家深受年轻人喜爱的商场，对免费Wi-Fi、充电宝租借、电子导览以及移动支付进行了逐一测评。



商场Wi-Fi：

有7家在停车场都能使用

“请问有Wi-Fi吗？”

这是很多人日常休闲中首先要解决的一个问题。今年2月，在一家老牌商场美食店里，小蔡就经历过这样的事情：在结账时选用网络支付，却发现数据网络无法连接，而商场的公共Wi-Fi此时也难以加入。身上没带现金和银行卡的小蔡一度陷入尴尬处境，后面排队结账的人也怨声连连。在反复连接好几次后，才终于支付成功。

类似的事情屡见不鲜，在人来人往的大商场，一逛就是几小时，无线网络几乎已经成为了购物逛街的必备条件。便捷快速的Wi-Fi信号，也成了很多顾客评价商场配套服务的重要指标。

在晨报记者走访的10家大商场里，记者发现，不仅是太古汇一类的新兴商场，老牌商场比如第一百货，也都紧跟时代潮流，配备了自己的商场公共Wi-Fi，让顾客在购物过程中也能随时与外界保持联系，尽享信息服务。

记者分别测试了各商场地面1楼、地下一楼以及停车场里的公共Wi-Fi信号。其中，九家商场——合生汇、港汇恒隆广场、K11购物艺术中心、兴业太古汇、来福士广场、芮欧百货、正大广场、第一百货、瑞虹天地月亮湾，均配备了自己的免费公共Wi-Fi，信号强且网速较快。

在所有提供公共Wi-Fi的商场中，除了芮欧百货和正大广场，其余7家商场均可以在停车场搜索到较强信号的商场公共Wi-Fi，使用十分便捷。

在走访到的10家商场里，龙之梦（中山公园店）是唯一一家不提供商场公共Wi-Fi的。但据前台人员介绍，可以选择连接附近的城市公共Wi-Fi信号。

电子导览：

有商场可查询商户可导航

商场内分布着琳琅满目数百家商户，以港汇恒隆广场为例，某知名点评网站上的数据显示，有近500家商户入驻这里，主要分布在从地下2楼到8楼的10层楼之中。即使知道店铺的楼层分布后，要在该层楼快速找到这家店铺也并非易事。而电子导览系统的运用，使购物变得智能化、便捷化——只需输入名称，就可以查询到商家的具体分布位置，并且有步行路线导航，可以帮助容易迷路的顾客判断行走方向。

晨报记者注意到，在这10家商场中，有一半商场配有电子导览操作屏：合生汇、港汇恒隆广场、K11购物艺术中心、兴业太古汇、第一百货。其中，合生汇与港汇恒隆广场的电子导览系统使用体验较好，可以按照商铺类型和楼层分布寻找店家，并配有步行路线，操作简单清晰。

第一百货的电子指示系统中，也提供了较完善的分类分层查询功能，可以根据分布图和店铺编码去寻找店家。而K11购物艺术中心的电子导览系统中缺少了商铺分布图，但一旁有工作人员提供咨询服务。兴业太古汇的电子指示系统，字体过小显得不清晰，指示方向也较为模糊，对于寻路的帮助不大。

值得一提的是，在合生汇和正大广场，还配备有停车场导航系统。输入车牌号后，会出现所停车辆的实况图，可以通过显示的车位编码和位置导航，轻松找到车辆的停靠位置。

而在另外5家未配备电子导览系统的商场中，正大广场在每层电梯处的楼层导览最为清晰，可以根据编码找到店铺在该楼层的具体分布。而瑞虹天地月亮湾扶梯处的指示牌由于没有分布图，靠指示牌信息很难找到商铺具体位置。

与其他商场不太一样的是，来福士广场的主要扶梯处并没有布置该楼层的店铺导览，商场的整体分布图布置在一个隐蔽的角落里，非常隐蔽，顾客查找相当不便。

充电宝：

有商场可在指定区免费充

逛街逛到手机快没电，是悻悻然回家还是忐忑地继续逛？这个问题或许不再成立，因为在记者走访的10家商场中，有6家商场在服务台处就可以借到充满电量的移动电源，而另外几家商场则表示，在商场的入驻商户里有共享充电宝可以出借。

合生汇、港汇恒隆广场、正大广场、芮欧百货提供的移动电源均为商场自有，并且提供市面主要机型的充电线。在支付200元或300元不等的押金后，在当晚规定时间内归还即可，使用免费。在来福士广场和龙之梦（中山公园店）的服务台处，提供的是共享充电宝箱，可扫码后借取并收取一定费用。

尽管瑞虹天地月亮湾和兴业太古汇的工作人员均表示，在商场入驻的商铺中就有可供借取的共享充电宝。但记者走访中发现，这些共享充电宝箱都放在店铺内部，不仔细看的话很难找到。瑞虹天地月亮湾1楼的共享充电宝箱放在食谱林集的一家阿香米线店里，店铺员工表示不清楚使用规则。而兴业太古汇的共享充电宝箱则是放在LG层（地下一层）的“穿越外婆家”收银处，借取充电宝需进入餐厅内部，加上店门招牌和入口都较小，初次逛商场的消费者很难注意到。

K11购物艺术中心则设置了有线充电休息区，备有充电插头，在指定区域内可以进行充电。而第一百货只在服务台处设置了有线充电插头，顾客只能站在服务台边充电。不过，这些充电都是免费的。

停车移动支付：

有商场关注公众号才能付

抛却繁琐的现金交易和各种银行卡，移动支付已经成为越来越多的人购物习惯选择的支付方式，自然也成为“潮生活”指数中的一项重要指标。

在记者走访的这10家商场中，所有的入驻商户都提供包括移动支付在内的三种支付方式以上的交易服务，移动支付甚至还普及到了商场停车收费服务：目前，除第一百货和龙之梦（中山公园店）两家商场停车只接受现金支付以外，其他8家商场停车均可以采用移动支付。

其中，港汇恒隆广场、兴业太古汇、来福士广场、芮欧百货、正大广场及瑞虹天地月亮湾的停车场可采用支付宝、微信、现金等多种交易方式进行支付，而K11购物艺术中心目前只接受微信支付或者现金，需要微信关注商场的公众号，在成为会员后进行线上支付。