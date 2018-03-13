关注国计民生建言献策 企业家代表委员履职忙

在全国两会现场，有一支力量不容小觑。这批来自各行业的领军人物本职是企业家，在为社会创造诸多就业岗位、作出诸多贡献的同时，也以全国人大代表或全国政协委员的身份关注国是、建言献策。



晨报首席记者 李 芹

代表张近东：尽心履职，多调研、多建言，积极议政督政

苏宁控股集团董事长张近东自2003年起就成为了一名全国政协委员，在其涉及精准扶贫、大学生就业创业、流通现代化等领域的70件提案中，融入对于经济社会发展的关切和建议，一些提案还促成政策落地或在业内达成共识。

对于新代表的身份，张近东这样说：“我将尽心履职，多调研、多建言，积极议政督政，努力为民生经济发展、人民群众生活水平提升、行业企业创新升级建言献策，协助并推动政府把民生工作做细做实做到位。”

今年，作为新代表参会，张近东聚焦了“精准脱贫”话题。他提出这样的建议：除了全社会应继续加大投入之外，还应精准施策、拓展电商扶贫模式、丰富扶贫措施，促进长效扶贫机制的形成。在政企合资的帮扶模式中，除归属贫困户的收益外，帮扶方的收益应投入到各类扶贫公益基金中，让产业扶贫与公益扶贫良性循环。

委员许家印：民营企业参与精准脱贫的恒大模式

在3月10日举行的全国政协十三届一次会议记者会上，全国政协委员、恒大集团董事局主席许家印关于民营企业参与精准脱贫的讲述令人印象深刻。

恒大集团对口帮扶毕节市，两年多来，无偿投入110亿元、派出2100多人的扶贫团队，已经帮扶30.67万人初步脱贫，目标是要帮100多万人实现脱贫。许家印说，扶贫一定要抓住产业扶贫、搬迁扶贫、就业扶贫这个扶贫的“牛鼻子”。

比如在产业扶贫方面，特别强调要因地制宜。针对毕节10个县区独特的生态与气候，恒大就帮助其打造中国西南部的两大基地——西南部最大的蔬菜瓜果基地和最大的肉牛养殖基地。

“全国还有3000多万贫困人口，8万个左右的贫困村。现在有2500多万家民营企业，如果每300家民营企业中有1家帮1个村，就可以实现村村都有企业帮扶，这样就可以形成庞大的社会帮扶力量。”许家印用这样一组数据来倡导民营企业积极参与脱贫攻坚。

委员丁佐宏：没有什么不可以创造，只要去努力

全国政协委员、月星集团董事局主席丁佐宏作为改革开放的亲历者、见证者与受益者，对于能在全国两会这个舞台上参政议政、建言献策也是感触良多。

今年的政府工作报告中提到，“激发和保护企业家精神，增加企业家信心，让民营企业在市场经济浪潮中尽显身手。”

从一间小家具厂起步到如今遍布全球的月星，丁佐宏对此是太有感触了。拿如今上海正在不断优化提升的营商环境来说，他说自己十分认同“店小二”精神和“最多跑一次”的办事模式。如今的营商环境优化给企业带来很大的便利，感觉真正服务企业的时代已经到来。他表示，从优化营商环境的角度看，“最多跑一次”改革实质上是优化制度供给，是政府职能体系的深刻变革。服务经济的“店小二”精神本质上是理念保证，体现了政府机构的作风转变和服务意识的强化。

“改革开放以来的变化也充分证明了我所坚信的这句话：没有什么不可以创造，只要去努力。”丁佐宏如此表示。