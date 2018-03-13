“架空线入地”首批月底完工

●主要涉及虹口徐汇黄浦 ●今年完成100公里入地

◆施工人员正对南京东路的架空线实施入地施工 /CFP

综合上海发布等报道 架空线密密麻麻、七弯八绕，各种路灯杆、路名牌杆、电线杆等“林立”街头，严重影响市容整洁和城市整体形象。自上周末开始，施工人员开始对南京东路的架空线实施入地施工。上海市住建委称，今年上海将完成100公里架空线入地，实施范围主要为内环内主次干道、内外环之间设线的主干道、市级历史风貌保护道路，主城区内的其他重要场馆、交通枢纽，以及中国国际进口博览会场馆周边、人民广场、外滩、豫园、新天地、静安寺、陆家嘴、上海火车站、徐家汇、桃浦、北外滩、黄浦江两岸、苏州河两岸等重点区域。

与此同时，还将按照“多杆合一”“多箱合一”“多头合一”的原则，同步推进以道路照明灯杆为载体的综合杆建设，通信杆、信号杆、路名牌杆、电线杆等将统一收进“升级版”路灯杆。

目前虹口区、徐汇区、黄浦区等已率先启动前期研究，力争3月份实现第一批架空线入地项目。

另据了解，在实施架空线入地的同时，南京路步行街周边道路也要“换装”了！上海市路政局透露，黄浦区市政工程管理所已启动南京路步行街周边10条道路的景观整治工作。整治主要内容为人行道改换大理石铺装，与南京路步行街景观协调一致。预计在3月15日前完成。