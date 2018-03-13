AWE2018看什么？智能制造、还有五花八门的新产品

AWE2018中国家电及消费电子博览会3月8日如约而至。本届展会以“智慧生活全球平台”为主题，有人将机器人搬上了展台展示中国在家电领域的智能化程度，有人展示了新零售的各种应用，这是一次各大家电品牌关于智能、科技、创新的大比拼。

爱仕达开启机器人工厂

陶瓷不粘保温杯、玻璃杯、闷烧杯、保温壶、保鲜盒、陶瓷煲，以及包括筷子、卫生桶、砧板、刀具、开瓶器等，爱仕达等展示了其通过环保、节能和倡导健康生活方式上给予消费者的各种选择。

不过，这并非厨具企业最吸引人的展出，今年爱仕达展示了机器人在厨电领域的可能性，将行业不到30%的自动化率一下子提高到了80%。

爱仕达此次所展示的智能工厂IH电饭煲总装示范线采用智能化、模块化的设计理念，引入500台功能各异的钱江机器人，应用于组装、测试、包装、入库等全生产流程，为国产机器人投身轻工制品及家电智能制造领域树立了典范。据展台工作人员介绍：新工厂运行后，将在成本控制、研发周期、生产效率、不良率降低等方面取得进展，且作为国家发改委、工信部重点支持项目，爱仕达东部智能工厂项目获得政府专项补助近5000万元。

2016年9月，爱仕达收购钱江机器人51%的股份，迈出智能化转型的里程碑一步。随后，爱仕达通过控股、参股方式，接连收购索鲁馨、松盛机器人、三佑科技、劳博物流等上下游企业，迅速完成对机器人产业的战略布局。

新产品亮瞎眼

新产品一直以来都是AWE的重头戏，今年的家电新产品也是“亮瞎眼”。

格力电器则以“节能革命”为主题，发布家庭中央空调变频变容技术。据介绍，这一首创性技术解决了此前行业产品存在能耗浪费的痛点，产品节能效果较日系一线品牌提高一半，标志着中国家电的节能水平再上新台阶。格力电器董事长兼总裁董明珠以视频连线的方式表示：“技术创新改变生活，格力在家庭中央空调领域的技术突破，将更好地满足人们对美好生活的向往。”

索尼带来了全部春季新品电视，展示了索尼电视与黑科技的魅力，画面效果更优的8k电视的竞争已经开始。

国产品牌美的推出智能新零售（AI Sales Guide），即通过人脸识别和NLP语言交互技术、AI大脑人工智能深度学习和大数据分析等为客户提供最优质的零售服务。

随着消费需求的提升，人们由原本“单一性”的功能需求转向“多元性”智能产品。料理机品牌Vitamix向观众演示了料理机的花式使用方式，颠覆了大众对于“料理机就是用来榨果汁”的传统认知。事实上，一台Vitamix料理机相当于一台榨汁机+原汁机+冰淇淋机+研磨器+辅食机，一机多用，使用价值更高。