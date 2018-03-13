习近平六下解放军代表团，每次都提起这一话题

12日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议并发表重要讲话。从2013年两会到今年两会，习近平已经六次参加解放军代表团会议。
不同的是，2013年到2017年，媒体对习近平参会的报道都是“出席解放军代表团全体会议”，而今年则是“出席解放军和武警部队代表团全体会议”—— 自2018年1月1日起，武警部队已由党中央、中央军委集中统一领导。在出席这6次会议发表的讲话中，他都谈到军民融合问题。
要强化开放共享观念，坚决打破封闭垄断，加强科技创新资源优化配置，挖掘全社会科技创新潜力。
——2018年3月12日，习近平在十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议上的讲话。
深入实施军民融合发展战略，开展军民协同创新，推动军民科技基础要素融合，加快建立军民融合创新体系，下更大气力推动科技兴军，坚持向科技创新要战斗力，为我军建设提供强大科技支撑。
国防科技和武器装备领域是军民融合发展的重点，也是衡量军民融合发展水平的重要标志。
党中央决定成立中央军民融合发展委员会，在中央层面加强对军民融合发展集中统一领导。要以机制和政策制度改革为抓手，推动国防科技和武器装备军民融合，推动军地合力培育军事人才，推动体制机制和政策制度改革，构建系统完备的科技军民融合政策制度体系。
△图/2017年3月12日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席十二届全国人大五次会议解放军代表团全体会议并发表重要讲话。
——2017年3月12日，习近平在十二届全国人大五次会议解放军代表团全体会议上的讲话。
把军民融合发展上升为国家战略，是我们长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果，是从国家安全和发展战略全局出发作出的重大决策。
今后一个时期军民融合发展，总的是要加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局，丰富融合形式，拓展融合范围，提升融合层次。
——2015年3月12日，习近平在十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议上的讲话。
要统筹经济建设和国防建设，努力实现富国和强军的统一。进一步做好军民融合式发展这篇大文章，坚持需求牵引、国家主导，努力形成基础设施和重要领域军民深度融合的发展格局。
——2013年3月11日，习近平在十二届全国人大二次会议解放军代表团全体会议上的讲话。