习近平六下解放军代表团，每次都提起这一话题

深入实施军民融合发展战略，开展军民协同创新，推动军民科技基础要素融合，加快建立军民融合创新体系，下更大气力推动科技兴军，坚持向科技创新要战斗力，为我军建设提供强大科技支撑。

国防科技和武器装备领域是军民融合发展的重点，也是衡量军民融合发展水平的重要标志。

党中央决定成立中央军民融合发展委员会，在中央层面加强对军民融合发展集中统一领导。要以机制和政策制度改革为抓手，推动国防科技和武器装备军民融合，推动军地合力培育军事人才，推动体制机制和政策制度改革，构建系统完备的科技军民融合政策制度体系。

△图/2017年3月12日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席十二届全国人大五次会议解放军代表团全体会议并发表重要讲话。

——2017年3月12日，习近平在十二届全国人大五次会议解放军代表团全体会议上的讲话。