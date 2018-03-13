修宪过程深刻彰显“四个自信”

新华网北京3月13日电 12日，新华社播发长篇通讯《为中华民族伟大复兴提供根本法治保障——<中华人民共和国宪法修正案>诞生记》，在独家披露修宪工作大量细节的同时，深刻揭示修宪过程彰显“四个自信”。

中国人完全有能力构建符合自身特色的法律体系

宪法修改的过程，就是增强“四个自信”、彰显“四个自信”的过程。

“这次修宪，强调中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，把习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法，充分彰显了中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。”全国人大代表、天津市河东区区委书记李建成说。中国人完全有能力构建符合自身特色、推动民族复兴的法律体系，确保党和国家兴旺发达、长治久安。

中国道路是中国自信最厚重的底色

回首过去五年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国呈现欣欣向荣的新气象：

经济年均增长７．１％，远高于同期世界经济２．８％左右的平均水平；农村贫困人口减少６８５３万人，创造全球减贫奇迹……

党领导人民开创的中国特色社会主义道路越走越宽广、前途越来越光明。中国距离实现民族复兴的宏伟目标从未如此之近，中国正在日益走近世界舞台中央。

一代接着一代干就一定能够实现宏伟目标

把坚持和加强中国共产党全面领导的内容载入宪法，让我们对确保党和国家事业始终沿着正确方向前进充满自信。调整充实中国特色社会主义事业总体布局和第二个百年奋斗目标的内容，让我们对推动国家发展进步、保证人民幸福生活、保障中华民族伟大复兴充满自信。

充实和平外交政策方面的内容，彰显出我们为人类作出新的更大贡献的担当与自信。

“大伙儿的心气和干劲很高，宏伟目标现在又有了法律保障。我们一代接着一代干就一定能够实现。”全国人大代表、山东沂南县两泉坡社区党总支书记李树睦认为。