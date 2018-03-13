原创时政微视频丨从深圳到雄安

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（央视新闻客户端）2017年3月 ，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。

这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择，是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。

雄安新区建设何以被称为千年大计？背后又有着怎样高屋建瓴的战略思考？

雄安新区设立一周年之际，央视新闻新媒体推出原创时政微视频《从深圳到雄安》，重温从深圳到雄安的故事。

敢于闯、敢于试的中国第一个经济特区

70年代的深圳，还叫做宝安县。

这里是广东最落后的地区之一。

1979年4月，时任广东省委书记习仲勋到北京参加中央工作会议。他在发言中希望中央能根据广东紧靠港澳、华侨众多的特点给予特殊政策。

时任广东省委书记习仲勋曾说：邓小平同志鼓励我们要大胆实践，并将广东准备在深圳、珠海、汕头办的贸易合作区定名为“特区”，让广东省委“杀出一条血路来”。

1979年7月，深圳蛇口工业区开工兴建。

​1980年8月，中国第一个经济特区——深圳经济特区建立。

​今非昔比的深圳出口总值连续25年位居全国大中城市第一。2012年12月7日，习近平当选总书记后，离京考察的首站便选择在深圳。

在考察途中习近平曾说：小平同志1984年、1992年两次视察南方，视察广东，视察深圳。当时他就是说，要解放思想，敢于闯，敢于试。我们今后仍然要走这条正确的道路，要坚定不移地走下去，而且要有新开拓，上新水平。

开拓精神在延续

2017年，以习近平同志为核心的党中央决定，在河北适合地段规划建设一个以新发展理念引领的现代新型城区。

​2017年4月1日《新闻联播》：日前，党中央国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。

原京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪介绍说：习近平总书记强调，从国际经验来看，解决大城市病，基本上都是用跳出去建新城的办法。你要有一个地方去承载非首都的功能，那么这个就需要找一个合适的地方，但是也不能太远。这个地方要采取现代的信息技术、环保技术、绿色低碳的发展战略，智能高效的生产方式和生态宜居的城市，一个完全新的模式。适合于年轻人、小白领都能够买得起房子、住得起房子。

习近平曾说：要尊重城市发展规律，要树立系统思维，从构成城市诸多要素、结构、功能等方面入手，对事关城市发展的重大问题进行深入研究和周密部署，打破在自家一亩三分地上转圈圈的思维定势，结合城市定位和功能，有序疏解特大城市非核心功能。

如今，与深圳在小渔村打造一座大都市不同的是，雄安新区的蓝图，是缔造世界级城市群的中国样本。

徐匡迪说：京津冀发展不能重复上海或者深圳过去已经走过的路，你是一个历史新的起点，而且这个起点是中国要从“跟跑到并跑，并跑如何要领跑”，这个期望是寄托在京津冀。京津冀的协同发展不是建一个大首都，是要建设一个世界级的城市群。

从深圳到雄安，一场开拓进取的马拉松，仍在继续……

2016年5月27日，“雄安新区”首次出现在中央政治局会议汇报稿中。此后“雄安新区”开始成为官方表述。

习近平说：雄安新区现在还是一张白纸，受到各方面利益牵绊比较少，要发扬改革创新精神，建立体制机制新高地。建设雄安新区是一项历史性工程，一定要保持历史耐心，有功成不必在我的精神境界。稳扎稳打，一茬儿接着一茬儿干。（策划：杨继红 制片人：张鸥 陶郎 记者：寇琳阳 郝薇 杨山 钱江 杨海灵 深圳台）