习近平六下解放军代表团勾勒强军路线图

来源：央视网

央视网消息：2018年3月12日，习近平下团组，参加解放军和武警部队代表团的讨论。

十八大以来，每年“两会”习近平都要和军队代表们一起共商国是，谈改革、促创新、布局军民融合发展、强调全面依法治军。五年间，习近平与解放军和武警部队代表们的讲话勾勒出一幅清晰的强军路线图。

走进新时代，习近平对军队建设工作有哪些指导和重要论述？

关于军民融合，习近平这样部署

实现军民融合深度发展，是“富国”与“强军”有机统一的重要保障，也是每年“两会”习近平“下团组”都会提到的一个议题。

今年“两会”解放军和武警部队代表团全体会议上，习近平再一次就实施军民融合发展战略、加快国防和军队建设提出三点要求：一是要加强国防科技创新，推动我军建设向质量效能型和科技密集型转变；二是要密切关注世界军事科技和武器装备发展动向，突出抓好重点领域军民科技协同创新；三是要强化开放共享观念，坚决打破封闭垄断。

五年来，习近平在两会上的重要讲话为军民融合的每一步发展指明了方向。

2013年“两会”解放军代表团全体会议上，习近平提出要统筹经济建设和国防建设，努力实现富国和强军的统一。进一步做好军民融合式发展这篇大文章，坚持需求牵引、国家主导，努力形成基础设施和重要领域军民深度融合的发展格局。

2014年“两会”解放军代表团全体会议上，习近平提出必须同心协力做好军民融合深度发展这篇大文章，既发挥国家主导作用，又要发挥市场的作用，努力形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

2015年“两会”解放军代表团全体会议上，习近平在讲话中开宗明义，用较大篇幅讲述军民融合深度发展的重要性，并首次提出将军民融合发展上升为国家战略。

2016年“两会”解放军代表团全体会议上，习近平提出要把军队创新纳入国家创新体系，大力开展军民协同创新，探索建立有利于国防科技创新的体制机制，推进军民融合深度发展。中央国家机关、地方各级党委和政府要满腔热忱支持国防和军队建设、军事斗争准备，为国防和军队现代化建设创造良好条件。

2017年“两会”解放军代表团全体会议上，习近平就如何落实军民融合发展战略提出了一系列具体规划。首先，在一些跻身世界先进行列科技领域加速推进军民融合发展；其次，发挥国家教育资源优势和军队院校特色，健全军事人才依托培养体系，培养大批高素质新型军事人才。最后，党中央决定成立中央军民融合发展委员会，在中央层面加强对军民融合发展集中统一领导。

新时代、新要求、新格局、新战略。从习近平一系列重要论述中可以看出，未来一段时间内，军民融合深度发展战略将是我国国防和军队建设工作的重点之一。

关于治军，习近平这样强调

随着党的纪律检查体制和国家监察体制改革，习近平对军队治理方式也提出了新的要求。

今年“两会”解放军和武警部队代表团全体会议上，习近平提出要加大依法治军工作力度，强化法治信仰和法治思维，加快构建中国特色军事法治体系，加快推动治军方式根本性转变。全军要增强宪法意识，弘扬宪法精神，做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

此外，习近平还提出了三点具体要求：一是要适应党的纪律检查体制和国家监察体制改革要求，结合军队实际做好有关工作；二是要加强同国家立法工作的衔接，突出加强备战急需、改革急用、官兵急盼的军事法规制度建设；三是要坚持严字当头，强化执纪执法监督，严肃追责问责，把依法从严贯穿国防和军队建设各领域全过程。

“依法治军”是习近平强军思想的重要组成部分，也是过去五年习近平在“两会”解放军代表团全体会议上多次强调的议题。

2013年“两会”解放军代表团全体会议上，习近平提出要把改进作风工作贯彻到军队建设和管理的每个环节，保持人民军队长期形成的良好形象。2016年“两会”上，习近平又提出贯彻新形势下军事战略方针，推进政治建军、改革强军、依法治军。2017年“两会”上，习近平再次指出，在党中央和中央军委领导下，反腐败斗争要形成压倒性态势，我军建设要呈现崭新气象。

关于改革，习近平这样推进

建设强大人民军队，动力在改革，出路也在改革。当前，我国实现了军队组织架构和力量体系的整体性、革命性重塑，有效解决了制约我军建设的体制性障碍、结构性矛盾。

今年“两会”解放军和武警部队代表团全体会议上，习近平就国防和军队改革再一次做出了部署。习近平指出，要扎实推进政策制度改革，加快构建现代军事政策制度体系，坚决破除各方面体制机制弊端，坚定不移把改革进行到底。习近平还就强化实战化练兵和组建退役军人管理保障机构作出了指示。

全面实施改革强军战略，是适应世界格局变化和军事发展潮流的战略抉择，也是实现强军目标、建设世界一流军队的根本举措。五年间，习近平在“两会”解放军代表团全体会议上的讲话中曾多次透露出改革强军的风向标。

从2013年“两会”解放军代表团全体会议上“统领军队建设、改革和军事斗争准备”，到2014年提出“推进军队组织形态现代化”，再到2016年“召全军官兵共同努力使谋划创新、推动创新、落实创新成为全军的自觉行动”，一场气势恢宏的改革进程在党中央和中央军委的领导下有条不紊地推进。到了2017年，“国防和军队改革实现历史性突破”，新的军队领导指挥体制“四梁八柱”成功搭建，改革成果丰硕。

除了谈及军民融合发展、依法治军和改革强军，习近平还层多次谈到了科技兴军、军政军民关系、革命军人的历史责任等一系列议题。富国强军，念兹在兹。一路走来，习近平主席到机关、走院校，上高原、访边疆，进战车、登军舰，为人民军队指明了一条走向世界一流军队的光明前程。

（网站首页图：新华社图片）