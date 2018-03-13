砥砺成锋！习近平“强军金句”掷地有声

来源：央视网

3月12日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议并发表重要讲话。（图片来源：新华社）

3月12日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，扎扎实实推进军民融合深度发展，为实现中国梦强军梦提供强大动力和战略支撑。

“强国必须强军，军强才能国安。”一直以来，习近平主席对国防和军队建设念兹在兹，连续6年出席解放军代表团全体会议，擘画强军兴军蓝图、指引奋进方向。

政治建军：强军事业迈出新步伐、展现新气象

“为将之道，当先治心。” 政治建军是我军的立军之本，强军兴军需要强化政治工作生命线作用。习近平指出，党的十九大以来，全军坚决贯彻党中央和中央军委决策指示，认真学习贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻新时代党的强军思想，围绕实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，加强练兵备战，深化国防和军队改革，狠抓全面从严治军，加快国防和军队现代化建设，强军事业迈出新步伐、展现新气象。

科技兴军：大力提高国防科技自主创新能力

“坚持向科技创新要战斗力。”习近平站在时代发展的高度，深刻阐明了科学技术在强军征程中的重要作用。这次，他对实施军民融合发展战略、加快国防和军队建设提出新要求：

——要加强国防科技创新，加快建设军民融合创新体系，大力提高国防科技自主创新能力，加大先进科技成果转化运用力度，推动我军建设向质量效能型和科技密集型转变。

——要密切关注世界军事科技和武器装备发展动向，突出抓好重点领域军民科技协同创新，推动重大科技项目一体论证和实施，努力抢占科技创新战略制高点。

——要强化开放共享观念，坚决打破封闭垄断，加强科技创新资源优化配置，挖掘全社会科技创新潜力，形成国防科技创新百舸争流、千帆竞发的生动局面。

改革强军：加快构建现代军事政策制度体系

改革，是强军兴军的必由之路，也是决定军队未来的关键一招。要向改革要出路，以体制机制和政策制度改革为抓手，坚决破除制度藩篱和利益羁绊。对此，习近平要求：

——要扎实推进政策制度改革，加快构建现代军事政策制度体系，坚决破除各方面体制机制弊端，坚定不移把改革进行到底。

——要坚持用改革的思路和办法解决练兵备战工作中存在的突出问题，大抓实战化军事训练，加快提高我军战斗力。

——全军要坚决拥护和支持深化党和国家机构改革，加强同有关方面协调配合，共同落实好跨军地改革任务。

——组建退役军人管理保障机构对于更好为退役军人服务、让军人成为全社会尊崇的职业具有重要意义，要把好事办好办实。

依法治军：加快构建中国特色军事法治体系

“令行禁止，王者之师。”依法治军、从严治军，是我们党建军治军的基本方略。习近平要求全军：

——要加大依法治军工作力度，强化法治信仰和法治思维，加快构建中国特色军事法治体系，加快推动治军方式根本性转变。

——要增强宪法意识，弘扬宪法精神，做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

——要适应党的纪律检查体制和国家监察体制改革要求，结合军队实际做好有关工作。

——要加强同国家立法工作的衔接，突出加强备战急需、改革急用、官兵急盼的军事法规制度建设。

——要坚持严字当头，强化执纪执法监督，严肃追责问责，把依法从严贯穿国防和军队建设各领域全过程。

白浪初看云出门，惊涛旋见大江奔。迎着和煦春风，习近平主席擘画强军兴军新蓝图。军地双方要出实招、发大力，“发扬军爱民、民拥军的光荣传统，不断巩固军政军民关系”，不负人民期待，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而共同奋斗，携手书写民族复兴的精彩答卷。