年轻人成《厉害了，我的国》观影主力军

来源：南方日报

20岁至29岁的观众占比55.5%

据中国票房网数据，截至3月12日，纪录电影《厉害了，我的国》上映11天累计票房已突破2.4亿元，不仅超越《二十二》（1.7亿）登顶内地影史纪录片票房冠军，更在持续刷新这一历史纪录。

另一个值得关注的数据是，年轻人构成了《厉害了，我的国》的观影主力军，猫眼想看用户画像显示，该片的观众中，20岁至29岁的观众占比为55.5%。网络上，更有大批“90后”“00后”为影片点赞。

不少业内人士认为，《厉害了，我的国》的成功，其中一个重要的原因是改变“说教式”的内容表达方式，探索“年轻化”的传播方式，让作为电影票房主力军的年轻观众感到亲切，并引发他们切身的思考。

青年演员自发参与宣传

日前，由中影股份和中央电视台财经频道联合举办的《厉害了，我的国》专家观摩研讨会在北京举行，会上多位青年作者、导演都用“震撼”“自豪”“亲切”来形容看完《厉害了，我的国》的感受。

“电影《厉害了，我的国》立体展示了中国的强大，为观众带来了立体的震撼。”微博著名作者刘春阳认为，当一部纪录片从电视荧屏转到电影银幕上，视觉、听觉上的感官享受更为强烈，更能够体会到国家的强大。

中影股份有限公司青年导演傅绍杰认为，《厉害了，我的国》承载了国家和小我“沟通”的责任。“当我们身处国际舞台，便会发现祖国是我们的根基，是我们的底气。因此看完《厉害了，我的国》，我觉得特别自豪！”傅绍杰说，人与人需要沟通，国家和小我也需要沟通，一部电影承载了“沟通”的责任，非常有意义。

爱国动画《那年那兔那些事儿》作者林超则从影片中展现的一个个超级工程和背后的建设者故事中，感受到年轻一代的机会与责任。他体会到，一个强大的国家不是一朝一夕就可以建成，而是影片中千千万万的劳动者，用双手一点一点塑造出来的，是千千万万中国人用双手创造出来的中国梦。“这是个最好的时代，对年轻一辈来说，也是极富挑战的时代，我们任重而道远。”

记者也留意到，自《厉害了，我的国》上映以来，李晨、张艺兴、TFBOYS、张一山、秦岚等数十位“80后”“90后”青年演员都纷纷在线上线下力荐：“国之强大，民之大福”“中国的飞速发展，正为未来打开无限的可能”……他们还纷纷发起福利活动，号召观众走进影院为祖国点赞。

表情包吸引年轻观众

为了更好地实现新媒体传播效果，片方推出了主题微信表情包，“厉害了，我的国！”“请叫我正能量”“中国速度666”“为祖国打call”等生动有趣的新媒体产品吸引了大批年轻网友自发推广，形成了口碑效应。

芦静是猫眼影迷会的负责人，搜集真实的观影信息提供给观众，是他们的主要工作。在众多对《厉害了，我的国》的留言评价中，其中一条让芦静印象特别深刻。一位妈妈说，她本来担心八岁的女儿对这种电影题材不感兴趣，但孩子却从头到尾认真地看完了，并且要求她给电影打10分。

“新媒体运营者有几百万粉丝，还有人说我们‘一呼百应’，我们不可忽视的是时代给我们提供了这样的机会，时代给了年轻人机会，我们可以选择自己擅长或感兴趣的行业，贡献自己的价值。”刘春阳说，作为新媒体人，自己也有责任、有义务传播正能量的作品。

“这部电影在对年轻人思想引导方面起到了很大的作用。”共青团中央宣传部网络舆论处干部吴笛对刘春阳的话深有同感。他说：“感谢祖国把最好的时代留给我们。”

南方日报记者 毕嘉琪

（网站首页图：新华社图片）