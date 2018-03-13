习近平两会金句激励全军将士奋进新时代

来源：央视网

央视网消息：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平12日上午出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议。会前，他亲切接见出席会议的全体代表，并同大家合影留念。

当习近平走进会场时，全场响起热烈掌声。习近平同大家亲切握手，表示来到解放军和武警部队代表团，同各位代表共商国是，感到很高兴。

真诚倾听代表委员发言，是习近平每到一个团组的第一件事。他同代表们真挚交流，边听边记，详细询问有关情况，会场发言踊跃、真材实料、气氛热烈。央视《新闻联播》播发了4段现场同期，展现了统帅对部队的真情实感、对官兵的真切关怀、对军改的真知灼见。

枕戈待旦：仗怎么打，就怎么练

部队还是要练，不采取实战化练兵，不加强练兵的力度，就无法消除“和平病”。要与时俱进，时刻准备着，枕戈待旦，弘扬我军的优良传统。仗怎么打，就怎么练。士兵怎么练，各军兵种怎么练，指挥员怎么练，对我们强军有好处。——习近平

中央军委训练管理部部长黎火辉代表说，习主席对练兵备战看得最重，忧虑最多，叩问最严，深刻指出，我军讲新气象新作为，归根到底要看这一条。

2017年10月26日，十九大闭幕后第二天，习近平主持新一届中央军委第一次常务会议，强调军委班子要推动全军各项工作向能打仗、打胜仗聚焦；

2017年11月3日，习近平带领新一届军委班子视察军委联合作战指挥中心，强调强化备战打仗的鲜明导向，全面提高新时代打赢能力；

2017年12月13日，习近平到第71集团军视察，强调全力推进新时代练兵备战工作，提高机动作战、立体攻防能力，坚持实战实训、联战联训，加强战斗精神培育和战斗作风训练；

2018年1月3日，习近平亲自出席中央军委首次统一组织的全军年度开训动员，号令全军全面加强实战化军事训练，全面提高打赢能力；

2018年2月10日春节前夕，习近平视察看望驻四川部队某基地官兵时强调，要强化打赢本领，大抓实战化军事训练，深化战法训法研究探索。

一声令下风雷动。统帅的铿锵话语，不断激扬起全军新时代强军兴军的满腔豪情。“坚持实战实训、联战联训，坚持按纲施训、从严治训”。

谁是最可爱的人 不要让英雄既流血又流泪

谁是最可爱的人，不要让英雄既流血又流泪，让军人受到尊崇，这是最基本的，这个要保障。——习近平

新疆军区政委李伟代表说，习主席作出组建退役军人管理保障机构的重大决策，是从根本上解决退役军人问题的大思路、大手笔，具有里程碑意义。

统帅牵挂子弟兵，一枝一叶总关情。东风洒雨露，汇入天地春。统帅的深情牵挂，是三军将士奋进新时代、实现新作为的不竭动力。全军官兵将士领悟厚爱之情，牢记使命之托，自觉投身改革，矢志建功立业。

当合格士兵不容易 当基层指挥员也不容易

士官太重要了，士官队伍水平要提高，士官队伍稳定性也要提高。想当一名合格的士兵不容易，当一名基层指挥员也不容易。士官队伍是部队中非常基础的骨干力量，这个队伍的稳定性很重要。——习近平

调整改革后，和很多士官班长一样，来自第71集团军某合成旅2营班长杨初格西代表有着强烈的能力恐慌，感到压力山大：“大师傅才能带出好徒弟。”

随着国防和军队改革向纵深推进，军官法、兵役法，军费管理、军人工资，住房医疗保障、退役军人管理保障等等，一系列体现中国军队特色和军事职业特点、增强军人职业荣誉感自豪感的政策制度正在加紧制定，现代军事政策制度体系正在加快构建。

正如一位现场参会代表所说，所有这些，都是为了让一切战斗力要素活力竞相迸发，让一切军队现代化建设源泉充分涌流。全社会崇尚英雄的氛围必将越来越浓厚。

军民融合创新示范 成熟一个推出一个

“搞一些创新示范区的试点，首先是成熟一个推出一个。”习主席特别提到了，全国两会前，中央召开的十九届中央军民融合委员会的第一次全体会议。

2018年3月2日，政协开幕前一天，习近平主持召开十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议，强调真抓实干坚定实施军民融合发展战略，开创新时代军民融合深度发展新局面。会议审议通过了《军民融合发展战略纲要》、《中央军民融合发展委员会2018年工作要点》、《国家军民融合创新示范区建设实施方案》及第一批创新示范区建设名单。

十九大强调，要坚定实施军民融合发展战略，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力。十八大以来，党中央把军民融合发展上升为国家战略。推进军民融合深度发展，是习主席每年在全国两会上都强调的重要课题。习主席作出一系列重要决策指示，推动军民融合发展蹄疾步稳，不断推进。

中央军委战略规划办公室主任王辉青代表对过去五年来军民融合深度发展有着切身的体会：“在习主席亲自谋划、亲自领导、亲自推动下，各领域各区域军民融合深化拓展，呈现整体推进、加速发展的良好势头。”

春和景明生发着梦想，孕育着希望。中国特色社会主义进入了新时代，党和人民赋予了人民军队新的历史使命。人民军队奋进在强军兴军路上，在新时代的春风里“百舸争流、千帆竞发”。（文/刘亮）

（网站首页图：新华社资料图片）