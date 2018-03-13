两会期间，习近平参加了这场重要外事活动

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全国两会进行中，习近平的日程非常紧凑。3月12日下午，习近平从繁忙的“两会时间”中抽身，会见了一位外宾。来者究竟是谁？会见中谈了些什么？传递了哪些重要信息？

习近平主席见的这位外宾是韩国总统特使、国家安保室长郑义溶。郑义溶此次中国之行肩负什么使命？

最近，朝鲜半岛局势出现一些积极变化，半岛无核化进程正继续朝着对话协商的正确方向迈出步伐。平昌冬奥会期间的朝韩积极互动为对话带来契机，成为朝鲜半岛形势好转的开端。

来华前，郑义溶先后访问朝鲜、美国，见到了朝鲜最高领导人金正恩和美国总统特朗普。郑义溶向特朗普转达了金正恩“表示渴望尽快与特朗普总统见面”的意愿，特朗普表示，为了实现永久的无核化，他愿意在5月底以前见金正恩。

关键时刻，韩国总统文在寅委派特使专程来华，向中方通报特使访问朝鲜和赴美推动朝美对话的情况。

对于这个当前国际社会最关注的话题，习近平主席在会见中重申了中方的一贯立场——半岛无核化、不战不乱，并指出当前半岛形势正面临“重要的缓和对话机遇”。

机遇需要把握。习近平主席在会见中提出希望：各方要保持耐心和细心，发挥政治智慧，妥善应对和化解复谈进程中的各种问题和干扰。“我们期待南北首脑会晤和朝美对话顺利举行，并在推动半岛无核化进程和相互关系正常化方面取得实质性进展。”

习近平主席说，中方愿同包括韩方在内国际社会一道，进一步做有关各方工作，结合中方“双轨并进”思路及各方有益建议，推进半岛问题政治解决进程。

中国作用有目共睹。作为朝鲜半岛近邻，中方一向支持半岛南北双方改善相互关系、推进和解合作，支持美朝接触对话、协商解决各自关切。

为推动解决半岛核问题，中方提出半岛无核化与停和机制转换的“双轨并进”思路。作为启动“双轨并进”的第一步，中方提出“双暂停”倡议，即朝鲜暂停核导活动，美韩暂停大规模军演。事实证明，“双暂停”倡议是一剂对症下药的良方，为南北改善关系营造了最基本的条件。

郑义溶代表韩国总统对习近平主席表达了敬意，称赞中方在半岛问题上发挥了“重要引领作用”。“中方始终坚持半岛无核化目标，坚持和平解决朝核问题，支持半岛南北对话，主张美朝直接对话，推动南北关系迈出重要一步，使半岛问题出现积极进展。”

此前，3月9日，习近平主席应约同特朗普总统通电话，着重就当前朝鲜半岛局势和两国关系深入交换意见。通电话时特朗普总统表示，事实证明，习主席坚持美国应该同朝鲜开展对话的主张是正确的。美方十分感谢并高度重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用，愿继续密切同中方的沟通协调。

尽管半岛形势有所好转，我们也要看到，半岛问题非常复杂，冰冻三尺，非一日之寒。要化解半岛坚冰，需要一个漫长的过程，不能急于求成。

正如习近平主席所说，精诚所至，金石为开。只要各方都能聚焦半岛无核化及和平稳定的根本目标，朝鲜半岛终将迎来坚冰消融、春暖花开的一天。

文字记者：谭晶晶、白洁

摄影记者：庞兴雷